Benedict Cumberbatch fait un don de 12k pour aider à acheter des gommages hospitaliers

2020-10-31 10:30:09

Benedict Cumberbatch est entré en contact avec la tailleuse de Savile Row Emma Willis après avoir lancé son initiative Style For Surgeons en avril pour faire des gommages pour le personnel du NHS au Royaume-Uni au milieu de la pandémie de Covid-19 et lui a proposé de participer pour l’aider à atteindre son objectif.

Benedict Cumberbatch a fait un don de 12 000 £ pour acheter des gommages hospitaliers.

Emma – qui avait précédemment équipé Benedict, 44 ans, pour les chemises à l’écran et pour son mariage avec Sophie Hunter en 2015 – a déclaré à la colonne Eden Confidential du Daily Mail: « C’était tellement génial. J’ai reçu un appel de lui à l’improviste en disant: ‘C’est Benoît, je suis en Nouvelle-Zélande ».

« Il a dit: » J’ai entendu parler de votre style pour les chirurgiens et j’aimerais m’impliquer. Que puis-je faire? » J’ai dit: « Nous visons à lever 30000 £ et nous avons 12000 £ de plus à collecter pour couvrir le coût du tissu, et nous couvrons le coût de leur fabrication. » Il a dit: « Compte fait, » et a transféré le reste de l’argent. »

Cumberbatch était en Nouvelle-Zélande pour filmer le drame Netflix « The Power Of The Dog » lorsque le verrouillage s’est produit.

Emma a ajouté: « Il a manifestement ressenti un réel besoin de soutien. Nous travaillons avec lui et il y a aussi quelque chose en préparation.

«Je pense que les gens, comme Benedict, qui utilisent leur influence et leur renommée pour soutenir des causes importantes sont merveilleux. Ils voient comment ils peuvent aider les gens à traverser leur renommée d’une manière si positive. «

