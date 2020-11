Benedict Cumberbatch à propos de son docteur Strange 2 filmant l’excitation et l’anxiété

in

Docteur Strange et Sherlock La star Benedict Cumberbatch a partagé les détails de la situation unique dans laquelle il s’est retrouvé alors que le monde a été pris pour la première fois sous l’emprise de la pandémie COVID-19 plus tôt cette année. L’acteur de 44 ans serait en train de filmer une publicité pour une nouvelle montre de plongée sur une île néo-zélandaise avec une population de seulement 21 personnes – et aurait été piégé là-bas.

«Il n’y a pas de magasins ou de soutien logistique, c’est donc une race assez rare de personnes qui y vit et qui est vraiment en phase avec la nature. C’est un peu magique et intemporel de cette façon », a expliqué Cumberbatch de l’île de Rakino en Nouvelle-Zélande, qui – à notre connaissance – n’abrite aucun pingouin.

Cumberbatch avait initialement embrassé un travail en tant que visage de la montre Polaris Mariner Memovox de Jaeger-LeCoultre sous l’impression que la société voulait qu’il fasse un peu de plongée sous-marine pour les caméras, ce qui s’est avéré être une erreur.

«La mauvaise communication sur ce tournage était que j’avais dit que j’adore la plongée, ce que je présumais être interprété comme de la plongée sous-marine, mais c’était en fait de la plongée libre», a-t-il déclaré, expliquant que des années de pratique de la méditation La technique de respiration Wim Hof ​​en particulier, a sauvé la mise. «Il s’agit vraiment de la respiration et de la méditation, et de ce que cela aide en termes de capacité à retenir votre souffle.»

Il semble certainement y avoir un peu de l’histoire d’origine de Stephen Strange déjà enracinée dans Cumberbatch.

«Je suis tombé amoureux de la pratique et du mystère de [meditation]et aussi son pragmatisme, sa routine, sa discipline; et finalement j’ai commencé à devenir un pratiquant et je suis parti en retraite moi-même, en quelque sorte immergé dans ce processus », a-t-il dit, notant que la méditation avait bénéficié de sa technique d’acteur au fil des ans. «L’isolement ou le sentiment de concentration singulière, c’est de l’or absolu pour un acteur. Cela équivaut à cet isolement, tout en étant réactif à votre environnement et à ses acteurs.

Vous pouvez voir l’annonce de Cumberbatch ci-dessous si vous le souhaitez. Il s’agit de ce que vous attendez d’une annonce pour montre…

Cumberbatch a également admis qu’il avait des émotions mitigées à propos du démarrage de Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui est dirigé par Evil Dead réalisateur Sam Raimi et devrait commencer le tournage bientôt.

«Je suis très enthousiasmé par [the film] et nous sommes en pré-production maintenant », a-t-il confirmé. «Il y a une petite voix qui dit: ‘Mais que faire si tout va encore mal? Et si le nombre de cas augmente? »

L’acteur a noté qu’il essayait de rester optimiste et positif avant son dernier projet Marvel.

«Cela a beaucoup à voir avec la gentillesse. Je pense que si vous traversez votre vie en tenant compte des autres et de vous-même… cela fait partie de la responsabilité de notre communauté mondiale envers les autres citoyens de cette planète.

Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir en mars 2022.

