Ben Smith du NYT dit que le PDG de Newsmax pense que son public est «  stupide  »

Ben Smith du New York Times pense que le PDG de Newsmax, Chris Ruddy, a une opinion assez basse de son audience conservatrice pro-Trump.

Dans une nouvelle chronique intitulée «Le roi de Trump TV pense que vous êtes assez stupide pour l’acheter», Smith a déclaré que Ruddy a éludé les questions sur les raisons pour lesquelles son réseau d’information naissant continue de pousser des allégations non fondées de fraude électorale, mais a offert ceci: «En ce jour et l’âge, les gens veulent quelque chose qui tend à affirmer leurs points de vue et leurs opinions. »

Et Smith a suggéré que Ruddy jouait cyniquement avec le système de croyance de son public de droite malgré les faits. «Personne que j’ai jamais couvert ne traite un public avec le dédain joyeux de M. Ruddy», a-t-il écrit à propos du PDG. «Il les fait regarder une grande histoire – un thriller, un polar – sur une élection volée. Il pense qu’ils sont assez stupides pour tomber amoureux, assez stupides pour continuer à regarder même après que le fantasme se dissout inévitablement, en achetant les suppléments et les livres et, surtout, en se connectant à la chaîne 1115 en un nombre suffisamment grand pour que, finalement, les câblodistributeurs va le payer.

De plus, Smith a déterré de vieilles lettres que Ruddy a envoyées aux assistants d’Hillary Clinton en 20o4 qui suggèrent qu’il n’a pas toujours été un véritable partisan de la cause de la droite. Ruddy a écrit à l’ancien maire de New York, Ed Koch, que Clinton faisait «un travail remarquablement et surprenant pour NY en tant que sénateur», a rapporté Smith. Ruddy a poursuivi: «Je n’aime peut-être pas le libéralisme d’Hillary, mais je ne l’aime pas sur le plan personnel – comme je le fais pour Rudy. Rudy Giuliani est une mauvaise personne. »

La colonne Smith intervient alors que Trump a exhorté ses partisans à se connecter à Newsmax (ou à la chaîne conservatrice concurrente One America News) au lieu de Fox News ces dernières semaines.

Le 7 novembre, lorsque toutes les grandes plates-formes et chaînes médiatiques ont déclaré que Joe Biden avait remporté les élections de 2020, Newsmax a annoncé qu’il tarderait à déclarer vainqueur. Alors que Trump a refusé de concéder et insisté sans fondement sur la fraude électorale généralisée lors de l’élection, Newsmax a eu son dos, contribuant à ce que Smith a qualifié de «thriller, un polar». Alors que Fox est toujours sans aucun doute un géant des cotes d’écoute et mène facilement aux heures de grande écoute, Newsmax a vu une augmentation des cotes post-électorales de la part des transfuges ou des téléspectateurs présumés intéressés à suivre cette fausse intrigue.

Selon les données de notation de Nielsen Media Research, Newsmax a enregistré une moyenne de 72 000 téléspectateurs au cours de la semaine précédant les élections du 3 novembre. La semaine de l’élection, Newsmax a enregistré une moyenne de 204 000 téléspectateurs. Cela équivaut à une augmentation de 183%, mais les autres réseaux d’information par câble ont également tous vu des augmentations.

Un représentant de Newsmax n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire sur la chronique de Smith.