Ben Parker a repéré le joueur d’Arsenal que Leeds United devrait cibler – .

Photo de Neil Hall – Piscine / Getty Images

Ben Parker a suggéré à LUTV que Leeds United pourrait profiter du défenseur central d’Arsenal David Luiz.

L’ancien arrière gauche de Leeds ne pense pas qu’Arsenal soit excellent défensivement et a suggéré que Luiz jouer à l’arrière pourrait donner des chances aux Blancs.

L’équipe de Marcelo Bielsa affrontera Arsenal à Elland Road en Premier League dimanche soir.

Parker a déclaré à LUTV à propos de Luiz: «Je pense que c’est un très, très bon footballeur, mais pour un défenseur qui veut défendre semaine après semaine, je pense juste que son esprit est parfois ailleurs.

«Cela dépend juste s’il se présente. S’il y pense, oui, c’est un bon joueur, mais en tant qu’unité collective, je ne pense pas qu’ils travaillent assez dur pour empêcher le ballon de rentrer au fond de leur filet.

Pas si facile

Certes, Luiz a commis des erreurs de temps en temps, mais l’international brésilien est un très bon défenseur.

Après tout, le joueur de 33 ans a joué pour Chelsea, le Paris Saint-Germain et maintenant Arsenal, et ces meilleurs clubs ne l’auraient pas signé s’il n’était pas bon.

Selon WhoScored, Luiz a fait quatre départs et une apparition de remplaçant en Premier League et a marqué un but en deux matches de Ligue Europa pour Arsenal.

Leeds ayant perdu ses deux derniers matchs de Premier League 4-1, ils doivent eux-mêmes faire attention à l’arrière.

Arsenal donne des chances aux équipes adverses, et Leeds devra les saisir tout en restant serré à l’arrière.

Le match à Elland Road promet d’être un match de football passionnant, et il devrait y avoir quelques buts.

Photo par Catherine Ivill / Getty Images

