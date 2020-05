Ben & Jerry’s Space Force Ice Cream prêt pour le lancement / film

Les 10 épisodes de la première saison de Force spatiale arriver sur Netflix demain. Il marque le retour de Steve Carell à la comédie de télévision, et il est rejoint par le co-créateur The Office Greg Daniels. Il y a de fortes chances que vous soyez accroupi sur votre canapé pour se gaver Force spatiale puisqu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire et pour éviter d’avoir faim, les aromaticiens de Ben & Jerry’s ont créé un fonctionnaire Force spatiale crème glacée appelée « Boots on the Moooo’n ». Découvrez ce qui se trouve dans la pinte ci-dessous.

Ben & Jerry’s Space Force Ice Cream

« Boots on the Moooo’n » a une base de chocolat au lait, des vaches au fudge, des grappes de caramel et un noyau de pâte à biscuits au sucre. C’est une excellente combinaison de saveurs, un peu comme l’ensemble des acteurs de Space Force. La série comprend John Malkovich, Ben Schwartz, Jimmy O. Yang, Tawny Newsome, Diane Silvers, Lisa Kudrow, Jessica St.Clair, Fred Willard, Jane Lynch, Patrick Warburton, Diedrich Bader, et plus.

Malheureusement, Force spatiale n’a pas tout à fait le lancement réussi comme nous l’espérions la première saison. Il y a trop d’histoires secondaires qui n’améliorent pas l’histoire globale, et il semble être beaucoup plus mordant qu’il ne peut le mâcher. Cela ne veut pas dire que cela ne vient pas avec beaucoup de rires, mais il manque juste de concentration et de cohérence. Vous pouvez en lire plus dans notre critique complète.

Ben & Jerry’s a également «Netflix et Chill’d» dans les congélateurs en ce moment, ainsi que le J’y suis arrivé! saveur inspirée « Chip Happens. »

La mission la plus secrète de Ben & Jerry a été accomplie! Avec l’aide de Space Force de Netflix, nous avons atteint de nouveaux sommets d’euphorie de la crème glacée – littéralement. Nous avons lancé une pinte de nouvelle crème glacée Boots On The Moooo’n dans l’espace, et l’univers n’a jamais été aussi délicieux. Recherchez la crème glacée Boots On The Moooo’n dans un congélateur près de chez vous.

Articles sympas du Web: