Ben Fogle exhorte les Britanniques à continuer de cultiver des fruits et légumes alors que les restrictions relatives aux coronavirus s’atténuent

Le présentateur de la faune à la télévision, Ben Fogle, exhorte le public à continuer de cultiver des fruits et des légumes alors que les restrictions de Covid-19 s’atténuent en affirmant que «les potagers sont pour la vie et pas seulement pour le verrouillage». sa famille dans leur nouvelle maison dans les Chilterns les a vraiment aidés à traverser ces derniers mois. «Lockdown a transformé beaucoup de gens en jardiniers amateurs. Il y a eu une énorme quantité de produits cultivés sur place partout au Royaume-Uni, ce qui me rend très heureux. J’espère vraiment que cela continuera et que ce n’était pas seulement pour le verrouillage », a-t-il déclaré. Le bulletin d’information a coupé le bruit. C’est l’évasion, cela a emporté la peur, l’ennui et l’anxiété – toutes ces choses que beaucoup de gens ont vécues ont été déversées dans ces potagers partout dans le pays », a-t-il déclaré. de la propagation de la boue. Il parle du jardinage en lock-out (Photo: Fabio De Paola / PA Wire) «Nous avons déménagé de Londres juste deux semaines avant le lock-out. Il y avait une ruée sur les graines à l’époque, donc les fruits et légumes limités sur lesquels nous avons pu mettre la main étaient tous dénudés de leurs graines et mon fils a passé des heures à les propager dans de minuscules petites tasses. C’était un véritable travail d’amour et c’est quelque chose que nous avons fait en tant que famille qui nous a permis de passer à travers le verrouillage », a-t-il déclaré.Lorsque la poussière s’est finalement installée sur Covid-19 – et probablement bien avant – M. Fogle s’attend à ce qu’il y ait un exode. des gens à la campagne alors que les gens quittent les villes et travaillent à domicile. «Les gens ont réalisé que l’argent, les emplois et l’accumulation de richesses ne leur apportent pas le bonheur qu’ils pensaient. Il s’agit de l’endroit où vous vivez et de ce que vous faites de votre vie. Il s’agit d’être libre, de marcher, de respirer de l’air frais et de voir de beaux paysages », a-t-il déclaré.« Beaucoup de gens ont décidé qu’ils étaient prêts à accepter une réduction de salaire pour avoir plus de bonheur à vivre une vie plus sauvage et plus rurale. Je serais étonné – je mangerais mon chapeau – si nous ne voyions pas plus de gens quitter les villes pour s’installer dans les zones rurales », a-t-il déclaré. Lire la suite Travaux de jardinage pour le week-end: conseils sur le séchage des herbes et comment semer des salades d’automne à croissance rapide Exode vers le pays Alors que les gens travaillent de plus en plus à domicile, des espaces de bureau pourraient être libérés pour un logement indispensable, suggère M. Fogle. les bureaux dans les villes seront transformés en logements à bas prix pour les personnes qui ont été évacuées et peut-être que les centres-villes deviendront le lieu où pourront vivre ceux qui n’ont pas pu se payer un logement. Et ceux qui sont capables de se déplacer plus loin commenceront à habiter des endroits qui ont peut-être besoin d’un peu d’infrastructure », affirme-t-il. Campagne d’Arla« Reclaim fresh country air »M. Fogle s’est associé à la coopérative laitière Arla dans le cadre d’une campagne. pour «récupérer l’air frais du pays». Ils encouragent les agriculteurs britanniques à répandre leur fumier en l’injectant directement dans le sol, plutôt que de le pulvériser dans l’air. Cette méthode alternative évite de laisser de l’ammoniac et d’autres gaz malodorants soupçonnés dans l’air, réduisant les émissions atmosphériques de 30 à 90%. De plus, une injection de lisier pousse les nutriments plus loin dans le sol, l’enrichissant en azote et arrêtant également le protoxyde d’azote. L’expérience d’un agriculteur Un agriculteur d’Arla explorant ces techniques alternatives, Jason Bayley, explique: «La manipulation du fumier contribue généralement aux émissions d’une ferme laitière, donc tout ce que nous pouvons faire pour réduire cette quantité en utilisant des moyens alternatifs pour répandre les nutriments -de fumier riche à travers la terre, alors cela semble être une option évidente à explorer. «Je dois aussi dire, même si je suis habitué à l’odeur du fumier après toutes ces années, je remarque qu’il est plus frais autour des champs lorsque le lisier a été mis directement dans le sol », a-t-il déclaré.

