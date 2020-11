Belushi Review: Le regard de Showtime sur John Belushi est presque définitif

Le monde a appris à connaître les sourcils de John Belushi avant que nous apprenions à connaître l’homme. Ils ont projeté sa confusion la plus profonde, télégraphié ses processus de pensée et mal orienté ses intentions les plus sincères. Documentaire sincère et intime de Showtime, Belushi, s’ouvre avec des extraits du test d’écran de l’icône de bande dessinée pour Saturday Night Live. Armé uniquement de son visage, il laisse ses sourcils voler la scène. Ils cajolent, caressent et caressent le bas de son front, aboutissant à une série d’étirements aérobiques avec le flair d’un gymnaste. Belushi n’avait pas besoin de faire une blague, il avait à peine à dire un mot, et pourtant montrait un monde de possibilités à quelques centimètres de l’espace crânien. Belushi ressemblait vraiment beaucoup à son personnage de décathlon dans le sketch Little Chocolate Donuts. Tout ce dont il avait besoin, c’était du sucre pour le maintenir. Le documentaire montre que Belushi est vraiment né de cette façon et n’a pas besoin de l’adoucissement supplémentaire.

Dommage qu’il ne puisse pas continuer. Mais nous le savons depuis le début. La première vraie scène se déroule au plus fort de la renommée et de l’adulation de Belushi. Il a volé le film dans lequel il était, Maison des animaux, qui était le film de comédie le plus réussi de tous les temps à l’époque. Il était sur la première émission de télévision en Amérique. Son disque The Blues Brothers ‘ Porte-documents du blues, pas même un album de comédie, mais un travail d’amour avec des amis musiciens qu’il respectait et adorait, était au sommet des charts, avec des singles à succès faisant de même. Directeur RJ Cutler (La salle de guerre, Le numéro de septembre, Écoutez-moi Marlon) déclare immédiatement que ce documentaire ne parle pas de l’un des artistes préférés des États-Unis, mais de la faim cannibale de la gloire.

«John avait toujours des appétits complètement incontrôlables, pour tout, mais je n’ai commencé à m’inquiéter pour lui que lorsqu’il était à l’Universal Amphitheatre, jouant pour 7 000 personnes», Harold Ramis, qui connaissait Belushi depuis leur comédie d’improvisation débuts, dit sur la bande originale et les applaudissements. «J’ai regardé John sur scène et je me suis dit: ‘Il est dans la série humoristique la plus populaire de notre génération, il était dans le film comique le plus réussi de tous les temps, et maintenant il est sur scène devant un groupe incroyable.’ Ma première pensée a été: «Comme c’est génial pour lui». Ma deuxième pensée a été: ‘Connaissant ses appétits, je ne pense pas qu’il survivra à ça.’ ‘

Avec cela, Ramis jette une ombre sombre sur le reste du film. Chaque succès que le documentaire montre à partir de maintenant a un nuage de malheur qui pèse dessus. Belushi était un homme sauvage, rebondissant au bord même de la scène la plus visible, tous deux plus hauts que quiconque ne l’imaginait. SNL fait des étoiles du jour au lendemain de la plupart de ses acteurs. Chevy Chase a été arraché tôt parce que, eh bien, il était Chevy Chase et ils ne l’étaient pas. Mais alors que l’ancien batteur Chase était un tirage au sort en matinée, Belushi est devenu une rock star.

