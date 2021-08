Belle, belle, belle (TF1) : intrigue, casting, ce qu’il faut savoir sur la nouvelle comédie avec Joséphine Draï

Déjà disponible depuis le mois de juin en avant-première sur Salto, le très attendu téléfilm intitulé « Belle, belle, belle » s’invite enfin chez nous ce lundi 23 août à 21h05 sur TF1 pour une soirée ciné des plus hilarantes. Il s’agit d’une adaptation française du film américain « I Feel Pretty », toujours disponible sur Netflix pour les curieux et qui a été créée par Anne Depetrini, la cinéaste derrière d’autres titres comme « Plan cœur » ou encore « Des jours meilleurs ». Son nouveau long-métrage mettra en scène Joséphine Draï, Reem Kherici et Arié Elmaleh dans une incroyable histoire sur l’idée que nous avons de la beauté. À l’occasion de cette diffusion à la télé, nous avons donc décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend dans ce film.

« Belle, belle, belle », c’est quoi l’histoire ?

Vous souvenez-vous du film « I Feel Pretty » de 2018 avec Amy Schumer ? Eh bien, cette nouvelle comédie signée Anne Depetrini en est la version française. Et connaissant déjà ses précédents projets, cette nouvelle comédie promet de nous faire beaucoup rire en ce début de semaine. Tout en étant drôle et amusant, le film de la cinéaste française a également fait en sorte de véhiculer un message fort sur les idées que nous nous sommes toujours faites sur la beauté féminine.

L’histoire de « Belle, belle, belle » nous emmène donc suivre Alice, une trentenaire bourrée de complexes alors qu’elle vit à l’ère où pour être belle, une femme doit être mince et sans aucune imperfection. Mais, avec ses formes et son look, ce n’est pas du tout le cas de notre personnage qui au contraire se trouve moche, grosse, mais surtout manque totalement de confiance en elle. Une situation l’empêchant de vivre normalement que ce soit du côté professionnel ou sentimental.

Cependant, ce qu’elle ne sait pas, c’est que sa vie va bientôt changer à cause d’un simple petit accident. En effet, lors d’une séance de yoga, elle prend accidentellement un coup sur la tête et se réveillant tout change, notamment la perception qu’elle a d’elle-même. Elle se voit désormais comme elle rêverait de l’être sans que son apparence n’ait changé. Grâce à cette grande confiance en soi qu’elle vient d’acquérir, la timide Alice qui n’a jamais rien réussi dans sa vie, voit soudainement toutes les portes s’ouvrir à elle, que ce soit en amour ou au travail. Elle est même maintenant admirée et écoutée par les hauts responsables d’une grande maison de mode alors qu’avant, tout le monde la regardait de haut. Comment Alice va-t-elle alors réagir quand cette illusion disparaitra ? Réussira-t-elle à garder confiance en elle malgré tout ? Les réponses, nous pourrons les découvrir ce soir à la télé.

Qui verra-t-on au casting ?

Pour réaliser ce grand projet, la cinéaste Anne Depetrini a décidé de faire appel aux talents de grands noms du cinéma français que nous connaissons déjà surement. Dans le rôle principal, celle d’Alice, nous retrouverons Joséphine Draï, une actrice que nous avons déjà eu la chance de voir dans « Paris à tout prix » et « Babysitting 2 ». Elle était également en 2018 à l’affiche de « Plan cœur » avec Anne Depetrini.

À ses côtés, nous pourrons aussi voir Reem Kherici (30 Jours max, La Bande à Fifi) dans le rôle de Capucine, Jarry dans le rôle de Greg, Arié Elmaleh dans le rôle de Benjamin, Catherine Hosmalin dans le rôle de Nanou, Déborah Lukumuena dans le rôle de Selma, Suzanne de Baecque dans le rôle de Camille ou encore Audrey Pirault dans le rôle de Clarisse. Derrière la caméra, nous avons évidemment Anne Depetrini à la réalisation, mais aussi Yaël Berdugo et Nathalie Levy-Lang (Parents : mode d’emploi) en tant que scénaristes.

Voilà donc ce qui vous attend ce soir dans le cas où vous êtes décidé à voir le film. Donc, si vous êtes fans du genre comédie, notez bien que le film « Belle, belle, belle » sera diffusé ce soir sur TF1 à partir de 21H05.