Bella Thorne porte de la lingerie pour promouvoir ses nouvelles offres moins chères du Black Friday sur OnlyFans

Désormais, ses offres Black Friday incluent un prix d’abonnement de 10 $ par mois, ainsi que des offres à plus long terme. Dans un article sur OnlyFans, Bella Thorne a plusieurs lots pour les vacances. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir trois mois d’accès à son compte pour seulement 21 dollars, soit 30% de réduction sur le prix initial de 10 dollars. Ou, vous pouvez payer 42 $ et obtenir six mois d’accès, ce qui correspond essentiellement au même accord de 30% que celui de trois mois, même si vous êtes engagé pour plus longtemps.