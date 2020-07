Belén Esteban, condamnée à payer 10 000 euros à Ángela Portero pour ce qu’elle a insinué dans ‘GH VIP 3’

L’hostilité entre Belén Esteban et Ángela Portero n’est pas un secret, car ce fut une mauvaise relation puisqu’ils ont coexisté à Guadalix de la Sierra en tant que concurrents sur «GH VIP» en 2005. Le collaborateur de «Sálvame» a fait des déclarations sur la réalité qui ne l’ont pas fait ils ne se sont pas bien entendus avec le journaliste, dont Il a dit qu’il avait mené une vie malsaine impliquant qu’il avait consommé des stupéfiants.

Belén Esteban

Depuis que Portero a quitté la maison, elle n’a pas cessé de faire la une des journaux avec des citations telles que « Je ne veux pas être amie avec Bethléem, elle me doit une explication de quelque chose de très grave qu’elle a dit », « Belén Esteban m’a poignardé dans le dos » ou « Je ne dormirais pas si j’étais à ta place ». La journaliste a déposé une plainte contre laquelle elle était son partenaire pour avoir violé son honneur et, après cinq ans de procédure judiciaire, il y a déjà une condamnation.

Le tribunal numéro 3 de première instance situé à Pozuelo de Alarcón a condamné Belén Esteban à payer 10 000 euros pour violation du droit à l’honneur et à la vie privée Ángela Portero, comme le rapporte La Razón, le média sur lequel travaille actuellement le journaliste. Ce média a publié la phrase dans laquelle tous les faits sont rapportés:

C’est la phrase

En 2015, Mme Portero et Mme Esteban ont participé à «GH VIP», produit par Zeppelín et diffusé par le réseau Telecinco. Le programme consistait en une coexistence de 24 heures, pendant un mois et demi, sous l’enregistrement continu de caméras de télévision. Mme Esteban a versé dans ledit programme une série de commentaires avec l’intention de rabaisser Mme Portero. Les commentaires, insultes et calomnies ont eu un grand impact sur les réseaux sociaux et les médias.

Les événements se sont produits le 15 février 2015, Mme Esteban, a laissé entendre dans le programme susmentionné qu’Angela Portero a consommé des drogues, comme beaucoup d’autres personnes à la télévision. Cette conversation a été diffusée en direct sur la chaîne 24 heures sur 24 et immédiatement mise en ligne sur Internet et les réseaux sociaux, ce qui a fait écho à de nombreux médias. Mme Portero n’a pu connaître les événements ni leur impact médiatique jusqu’à ce qu’elle quitte le programme (19 mars 2015). Angela l’a ensuite placée entre les mains de son cabinet d’avocats, qui a déposé une plainte contre M. Esteban pour violation du droit à l’honneur et à la vie privée.

Le 10 mars 2020, le procès a eu lieu devant le tribunal de première instance n ° 3 de Pozuelo de Alarcón, l’un des témoins cités, Aguasantas a déclaré qu’en effet, Mme Portero avait fait l’objet d’un veto sur diverses émissions de télévision, dans laquelle jusqu’à présent, elle avait été une collaboratrice régulière, à la suite des déclarations que Bethléem avait versées pendant la coexistence de la GH Vip, et bien qu’elle se soit excusée en privé, le mal était déjà fait. Fiscal, a demandé une peine pour Mme Esteban, pour violation du droit fondamental à l’honneur et à la vie privée, cette semaine, les tribunaux ont convenu avec Angela Portero, condamnant Belén Esteban à indemniser tous les dommages et intérêts et de rendre la peine publique dans les médias afin de rétablir en quelque sorte le droit à l’honneur de Portero .