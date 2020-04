BEHEMOTH COMICS juillet 2020 Sollicitation

Crédits: Behemoth Comics



[Editor’s Note: A Behemoth Comics spokesperson said these release dates are dependent on Diamond Comic Distributors being successful in re-starting distribution as they’ve announced. ]

LE CHEMIN OSIRIS # 3

ÉCRIVAIN: Christian Moran, Corey Kalman, Brockton McKinney

ARTISTE: Walt Barna (art), Daniel Arruda Massa (lettres)

COUVERTURE: Justin Greenwood (art), Brad Simpson (couleur)

8 JUILLET / 28 PAGES / FC / M / 3,99 $

La saga épique se termine! Un archéologue est recruté pour rejoindre un programme spatial militaire secret où lui et son équipe doivent faire face à un culte de la magie noire qui ne recule devant rien pour empêcher l’équipage de déchiffrer le sens du Sentier d’Osiris. Justin Greenwood (Stumptown, The Fuse, The Last Siege) et Walt Barna (Dark Foundations) font équipe avec Zero Space Industries (Moran, Kalman et McKinney d’Amerikarate) pour créer cette épopée spatiale à indice d’octane élevé comme Indiana Jones!

CARDINAL DAGON # 1

ÉCRIVAIN: Massimo Rosi

ARTISTE: Giuseppe Costabile (art), Renato Stevanato (couleurs), Mattia Gentili (lettres)

22 JUILLET / 32 PAGES / FC / M / 3,99 $

Entrez le cardinal, un scélérat. Il aime les femmes; il chante du karaoké, a mauvais goût et tourne comme un gigolo et un dandy. Après la mort du Pape, il lui appartient entièrement de provoquer la ruine de la Terre, à sa manière bien sûr.

LE RASSEMBLEUR

ÉCRIVAIN: E & E Plissken

ARTISTE: Sebastian Cabrol (art), Omar Estévez (couleurs et lettres)

15 JUILLET / 112 PAGES / FC / M / 14,99 $

1988, c’est vendredi soir et une météorite s’est écrasée juste à l’extérieur d’une grande ville, apportant un dangereux parasite extraterrestre à l’intérieur. Luttant pour survivre dans un environnement inconnu et hostile, le visiteur sournois cherche un hôte au corps chaud. Du talentueux Sebastian Cabrol (Marvel’s Falcon) Omar Estévez (Batman ’66) et E & E Plissken (Heavy Metal Drummer).