Beetlejuice 2 : Michael Keaton et Winona Ryder de retour pour la suite tant attendue

Michael Keaton et Winona Ryder reprendraient leurs rôles de Beetlejuice et Lydia Deetz dans le prochain Beetlejuice 2. En 1988, Keaton et Ryder ont interprété les personnages de la comédie classique de Tim Burton, Beetlejuice. La suite très attendue de Beetlejuice est en cours de développement depuis plus de trente ans, à l’origine sous le titre Beetlejuice Goes Hawaiian lorsque Jonathan Gems a été engagé pour écrire le scénario en 1990.

Le film de 1988 est centré sur Adam et Barbara Maitland, joués par Alec Baldwin et Geena Davis. Un couple marié qui meurt et doit apprendre à se situer en tant que fantômes dans leur maison isolée de Winter River, dans le Connecticut. Lorsqu’une nouvelle famille, les Deetze – Charles (Jeffrey Jones), Delia (Catherine O’Hara) et leur fille Lydia (Ryder) – emménage contre la volonté des Maitland, ceux-ci engagent à contrecœur un bio-exorciste bruyant et tapageur, autoproclamé « bio-exorciste indépendant », qui se fait appeler Beetlejuice (Keaton), pour se débarrasser des nouveaux venus, et les choses deviennent rapidement incontrôlables.

Ce film à succès a fini par donner naissance à une série animée en 1989, à plusieurs jeux vidéo au début des années 90 et, en 2019, à une adaptation musicale sur scène à Broadway. Cependant, une suite a eu du mal à décoller à travers tout cela.

La newsletter Hollywood Transom de Jeff Sneider pour The Ankler a révélé que, bien qu’il n’ait pas encore été présenté à Warner Bros. pour un feu vert officiel, Beetlejuice 2 est produit par la société de production de Brad Pitt, Plan B Entertainment. Le tournage du projet pourrait commencer dès l’été prochain, avec Michael Keaton et Winona Ryder qui reprennent leurs rôles de l’original.

Depuis 1990, le développement de la suite de Beetlejuice a connu un parcours semé d’embûches. Le projet Beetlejuice Goes Hawaiian est tombé à l’eau en 1997. En septembre 2011, le scénariste Seth Grahame-Smith, qui avait déjà travaillé avec Burton sur Dark Shadows, a été engagé pour écrire et produire la suite, et il y est toujours attaché. En avril 2019, Warner Bros. a déclaré que le projet avait été mis de côté. Il y a quelques mois, Grahme-Smith a noté que « la raison pour laquelle il est si difficile de se lancer est que tant de gens l’aiment et qu’il y a 10 millions de façons de mal faire cette suite et quatre façons de la faire bien. »

Maintenant que la suite tant attendue semble enfin se concrétiser avec le retour de Michael Keaton et Winona Ryder, les spectateurs sont un peu plus près de voir la suite de l’histoire. Les personnages de Beetlejuice et Lydia Deetz sont sans doute les plus appréciés du film original. Après tout, ils sont devenus le point central de la série animée et de la comédie musicale Beetlejuice de Broadway. Leur chimie et leurs dialogues mémorables ont souvent été cités depuis la sortie du film original. Alors que la production de Beetlejuice 2 commence à avancer, il sera intéressant de voir qui d’autre du film original reviendra ou si Danny Elfman reviendra pour composer la partition. Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant, la nouvelle que Keaton et Ryder seraient de retour pour Beetlejuice 2 est sans aucun doute suffisante pour donner envie aux spectateurs de retourner dans le monde des ténèbres.