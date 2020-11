Bebe Rexha: j’ai du mal à m’aimer

2020-11-06 21:00:05

Bebe Rexha a «parfois du mal à s’aimer».

La chanteuse de 31 ans s’est rendue sur Instagram pour critiquer les récentes rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie esthétique et a déclaré qu’elle trouvait «vraiment difficile» de faire face aux commentaires sur son corps, car elle avait déjà du mal avec son image.

Elle a écrit: «C’est vraiment difficile. Parce que j’ai parfois du mal à m’aimer. Et quand vous vous voyez ressembler à une merde, c’est comme, oui, j’ai des vergetures, laissez-moi vous montrer. J’ai des vergetures, de la cellulite, tout ce qui précède. Mais je ne fais pas de chirurgie, je n’ai jamais touché mon corps, jamais fait de lipo, jamais rien de ça.

Bebe a ajouté qu’elle «essaye d’être en bonne santé et de respecter ce que Dieu m’a donné», mais «j’aime manger et je prends aussi des médicaments qui me rendent vraiment difficile de perdre du poids».

Elle a fermé son message: «Je veux dire, regarde, je suis épaisse, d’accord? Je suis une fille épaisse. C’est comme ça que je suis né.

Pendant ce temps, le hitmaker ‘Baby I’m Jealous’ aura toujours le soutien de son petit ami, Keyan Safyari, qu’elle a récemment salué comme étant « vraiment gentil et si favorable » à tout ce qu’elle fait, et s’assurant qu’elle se sent « vraiment spéciale » .

Elle a dit: «Il est vraiment gentil et si solidaire; il est vraiment génial. Il est dans le divertissement, mais il est de l’autre côté, alors il comprend, vous savez? Il est là pour moi. Cela ne me dérange pas que mes fans le sachent et que les gens le sachent, mais je suis plus de la personne qui – je ne veux pas être connue pour mes relations, je veux être connue pour l’art. Mais je pense que j’ai vraiment trouvé quelqu’un qui est vraiment spécial et qui me rend vraiment heureux. Alors j’ai vraiment de la chance en ce moment. Et il a de la chance – il a plus de chance!

Bebe a attribué à «la compréhension et la communication» le fait de maintenir la romance vivante, et a déclaré qu’elle était heureuse qu’elle et Keyan soient «transparentes» l’une avec l’autre.

Elle a ajouté: «La compréhension et la communication sont super, super importantes. Et je suis vraiment transparent. Je pense donc que ce qui est important pour une relation, c’est la transparence et la communication. C’est quelque chose d’important pour la vie et les amitiés. »

