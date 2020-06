Bébé pense qu’elle est l’assistante numérique d’Amazon (Vidéo)

Les assistants numériques envahissent-ils le monde? Siri d’Apple, l’Assistant Google et Alexa d’Amazon continuent d’apparaître sur plus d’appareils en attendant que vous leur donniez une tâche à accomplir, allant de la répétition des prévisions météorologiques d’aujourd’hui à la définition d’une alarme ou à la mise en marche du thermostat. Pensez au nombre de fois par jour où vous appelez «Hey Siri» ou «O.K. Google. « Pourquoi, un bébé impressionnable pourrait avoir une mauvaise idée de son nom.

Souhaitez-vous nommer votre enfant Assistant Google?



Et selon le New York Post, c’est exactement ce qui est arrivé à Emily, 11 mois. À partir de l’âge de cinq mois, ses parents appellent « Alexa » pour réveiller l’assistant numérique sur leur haut-parleur intelligent Amazon Echo. Et une vidéo montre les résultats. Tout en poussant sa fille assise dans une poussette, la maman d’Emily essaie d’attirer l’attention de sa fille en l’appelant mais le bébé ne répond pas. Une fois que la mère l’appelle Alexa, le bébé attire l’attention. Secouant rapidement la tête, son regard est focalisé au laser sur sa mère. « Non, tu t’appelles Emily, pas Alexa, » dit maman.

De retour en octobre, nous avons transmis les résultats d’un test effectué par Perficient qui a montré que si votre vie dépendait d’obtenir une réponse correcte de votre assistant numérique, Google Assistant est celui que vous devez choisir. 90% des questions posées ont reçu une réponse «complète et correcte». Siri avait raison 70% du temps et Alexa vient de passer en répondant correctement à 67% des questions. Mais vous voyez le problème ici, non? Qui veut nommer son enfant Google Assistant.