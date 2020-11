Beaucoup d’annonces de Noël 2020! – .

Alors que Noël approche à grands pas, les grands magasins et les détaillants du Royaume-Uni commencent à publier leurs produits et publicités saisonniers.

Le 15 novembre, Plenty a publié sa publicité de Noël 2020 et cela résume parfaitement le désordre du jour de Noël.

Vous pouvez regarder la publicité de Noël de Plenty 2020 ci-dessous:

Beaucoup publient leur publicité de Noël 2020

Le 15 novembre, Plenty, la marque de papier essuie-tout, a publié sa publicité de Noël 2020.

L’annonce est légendée:

«Noël est toujours un gâchis, mais c’est notre gâchis et il n’y a aucun endroit où nous préférerions être. Parce que l’amour est plus fort que la sauce renversée, la dinde au parquet et le vomi de bébé. Et il en va de même pour Plenty.

Certaines personnes étaient préoccupées par le chat présenté dans l’annonce, un utilisateur de Twitter ayant écrit: «Je suis tellement confus. Est-ce que je viens de regarder quelqu’un retirer des guirlandes du dos d’un chat sur votre nouvelle publicité ou est-ce que mes yeux me trompent? »

Plenty a répondu: «Bonjour Craig, nous tenons à vous rassurer qu’aucun animal n’a été blessé lors de la réalisation de cette annonce. Nous espérons remonter le moral et faire rire avec ce rappel honnête et humoristique d’un joyeux Noël en désordre. »

Noël est toujours un gâchis. Mais c’est notre gâchis. Et il n’y a aucun endroit où nous préférerions être. Parce que l’amour est plus fort que la sauce renversée, la dinde au parquet et le bébé malade. Et il en va de même pour Plenty. #onesheetdoesPlenty Entrez dans l’esprit et partagez vos souvenirs de Noël joyeux et désordonnés en utilisant #xmess 🙌 pic.twitter.com/pQzpSPfip9 – Plenty UK (@Plenty_UK) 15 novembre 2020

Qui chante dans la publicité de Noël de Plenty 2020?

La chanson dans la publicité de Noël de Plenty 2020 est Love Hurts (Single Edit) de Nazareth.

Avec déjà plus de 13000 vues sur YouTube, il semble que la publicité de Noël Plenty 2020 soit un succès retentissant auprès du public cette année.

Twitter réagit à l’annonce de Plenty Christmas!

La plupart des gens ont trouvé que l’annonce 2020 de Plenty était un regard rafraîchissant sur les réalités de Noël:

Eh bien, la publicité de Noël de Plenty était terriblement drôle. Je ne sais pas trop comment ils ont fait passer la grand-mère avec le chat par l’Agence des normes de publicité, mais ça m’a fait rire! – Paul Farmer (@farmertml) 15 novembre 2020

si vous n’avez pas déjà regardé l’annonce de Noël de @Plenty_UK rouleau de cuisine… l’une des meilleures annonces que j’ai jamais vues 😂😂 #plenty – AlpsLifee (@AlpsLifee) 16 novembre 2020

Soyons honnêtes, il est temps que quelqu’un fasse une publicité de Noël si vraie et plutôt amusante. Ok ce n’est pas John Lewis ou Aldi mais Nice one Plenty? – 🧚🏼‍♀️Gabby 🧚🏼‍♀️ (@ my2_stars) 16 novembre 2020

