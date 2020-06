Beau Flynn a-t-il confirmé BAYWATCH 2 ??? Consultez le post pour savoir tout ce qu’il y a à savoir sur la suite !!!

Si vous êtes un fan des AMIS, vous devez connaître ce spectacle que Joey et Chandler avaient l’habitude de frénésie! Le film a été adapté de cette émission de télévision populaire!

Seth Gordon est le réalisateur du film et Damian Shannon et Mark Swift sont les scénaristes. Le film suit les genres de l’action et de la comédie. Le tournage du film a commencé en février 2016 et la première du film a eu lieu le 25 mai 2017!

Le réalisateur Seth Gordon a fait un excellent travail dans le passé. Il a réalisé des films de comédie comme «Horrible Bosses» et quelques épisodes de différents spectacles comme «The Office», «Modern Family» et «Parkas and Recreation».

Malgré la fourniture de contenu comique que le public a aimé au fil des ans, Baywatch n’a pas été aussi aimé par les critiques. Le film a reçu de nombreuses critiques négatives.

La parcelle-

L’intrigue de base était que les personnages principaux joués par Dwayne Johnson et Zac Efron, en équipe, se battent contre le Drug Lord dans leur arène.

Dwayne Johnson est sauveteur tandis que Zac joue le rôle d’un ancien olympien. L’idée est que les gens peuvent sauver les choses qui leur tiennent à cœur sans être officier de justice.

Le film est disponible sur Amazon Video!

Le casting-

Dwayne Johnson

Zac Efron

Alexandra Daddario

John Bass

Kelly Rohrbach

Priyanka Chopra

Oscar Nunez

Et bien d’autres personnalités de renom! Si une suite se produit, alors idéalement, Dwayne Johnson et Zac Efron devraient faire un retour!

Le film reviendra-t-il pour une suite?

Habituellement, des films comme Baywatch sont des productions à film unique. La possibilité d’une suite dépend entièrement d’un bon scénario et des critiques que le premier film a reçues.

Le premier film a bien fait en termes d’argent, mais l’accueil global n’était pas si bon.

Le producteur Beau Flynn en a parlé. Il a dit aux fans qu’ils avaient un excellent scénario en tête pour une suite. Mais cette annonce a été faite il y a un bon moment et les fans ne sont plus si sûrs maintenant.

Si tout se passe bien, nous aurons peut-être une suite! La première partie a pris environ un an à se matérialiser et on peut supposer que la suite est similaire. Si le tournage commence à la fin de cette année, nous pouvons obtenir Baywatch 2 fin 2021 ou 2022!