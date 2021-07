Beastars saison 3 officiellement renouvelé : date de sortie et intrigue

Juillet a été une période merveilleuse pour tous les fans qui attendaient désespérément la saison 3 de Beastars. Eh bien, vous pouvez enfin reposer votre excitation alors que l’anime revient enfin sur les écrans. La société de production mère de l’anime annonce qu’elle commence à travailler sur le troisième volet de Beastars. La deuxième saison vient de commencer à être diffusée sur Netflix en juillet dernier. Il est basé sur l’œuvre originale de l’auteur, Paru Itagaki.

Le manga de 2016 a fait l’objet d’une adaptation en anime en 2019. Studio Orange est la société à l’origine de la production de la série. Après le succès de la première saison, le studio a été rapidement renouvelé pour une deuxième saison. Netflix diffuse actuellement les deux saisons dans le monde. La troisième est en route. Que peut-on attendre de la nouvelle saison ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le renouvellement de la série Beastars.

Beastars Saison 3 – Renouvelé par Orange Studios !

Le Twitter officiel du studio de production japonais Orange a publié une annonce suggérant que la société commencera bientôt à travailler sur la saison 3 de Beatars. En plus de cette nouvelle, le studio n’a révélé aucun autre détail sur la production. La deuxième saison est actuellement diffusée sur Netflix et de nombreux fans la rattrapent. A ce moment, la nouvelle de la rénovation n’est qu’un caprice pour son hobby. Allez à la dernière sous-section si vous voulez connaître la date de première de la saison 2.

<Project Announcement>

BEASTARS Animated Series,

New Arc is confirmed! Thanks to everyone who supports our show. Orange will continue to animate the show! Artwork provided to us by @itaparu99 ❤️https://t.co/8GlJ6nzWVO pic.twitter.com/z8GLhfJmtt — Orange: Anime Studio (@CG_Orange_eng) July 20, 2021

Que va-t-il se passer dans la troisième saison de Beastars ?

Le point le plus important de l’intrigue de la deuxième saison de Beastars était la chasse au tueur de Tem. À la fin de la saison, heureusement, nous voyons que Riz est enfin avec les autorités. Mais le voyage de cette chasse a révélé plus de mystères et de méchants qui sont maintenant derrière Legoshi et Louis. La saison 3 de Beastars devrait voir Legoshi et Louis se séparer, leur objectif étant désormais atteint. A la fin de la suite, on voit que Louis veut consacrer sa vie à aider d’autres carnivores à contrôler leurs pulsions.

Quant à Legoshi, il a appris une dure vérité sur la coexistence de différentes espèces. Nous le verrons retourner à l’école et retrouver un nouveau but dans la vie. Certaines spéculations suggèrent que la paire se retrouvera sur une question différente au cours de la nouvelle saison. La série de mangas Beastars de l’auteur Paru Itagaki compte actuellement 22 volumes. Cependant, les deux premiers épisodes de son adaptation en anime n’en couvraient que la moitié. Il y a donc presque trop de sources pour que les réalisateurs puissent les adapter pour la saison trois. Cela couvrirait probablement les 5-6 prochains volumes du manga.

Beastars saison 3 : Date de sortie

Pour l’instant, seul le studio a confirmé le renouvellement de la série. Netflix n’a pas encore confirmé la date de sortie. Mais nous pouvons toujours spéculer sur les dates de sortie de la série en fonction des cycles de sortie. Étant donné que la société de production vient de commencer à travailler sur le projet, cela pourrait prendre environ six mois pour terminer l’animation des vingt-quatre épisodes. Les fans peuvent s’attendre à voir une bande-annonce avant la fin de l’année. La saison 3 de Beastars pourrait donc arriver au printemps 2022. Voyons si cette spéculation s’avère vraie ou non.