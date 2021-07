Beastars saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de l’anime

in

Beastars Saison 2 est l’un des animes les plus attendus. Oui, vous avez bien lu, après beaucoup d’attente, la deuxième saison de cet anime va enfin sortir à l’international. Nous savons que tous les fans internationaux qui attendaient depuis longtemps ont dû devenir fous jusqu’à maintenant. La deuxième saison de cet anime est déjà sortie au Japon au début de cette année. Mais maintenant, elle sort du Japon pour divertir tous ses fans internationaux. Cette série animée est une adaptation des mangas japonais du même nom.

Beastars en tant que manga était déjà très bien. Mais sa transformation en série animée l’a rendu encore plus palpitant. La première saison de cette série animée a été diffusée en octobre 2019 au Japon et en mars 2020 sur Netflix. La première saison a été une véritable superproduction. Elle a reçu une réponse vraiment étonnante de la part du public japonais et aussi du public international. Gardant cela à l’esprit, les créateurs ont renouvelé cette série animée pour la deuxième saison sans même perdre une seule seconde. Après avoir été diffusée au Japon, la deuxième saison est enfin disponible pour le public international. Nous avons donc rassemblé toutes les dernières informations à ce sujet, que vous devriez absolument consulter.

Saison 2 de Beastars : date de diffusion et programme des épisodes

La saison 2 de Beastars est prête à sortir le 15 juillet 2021. Cette saison sera diffusée sur Netflix pour tous les publics internationaux. Tous les fans internationaux de cet anime sont plus qu’excités par la sortie de cette saison. En effet, la première saison de cet anime était vraiment géniale, avec des personnages et un scénario incroyables. Ces personnages ont conquis le cœur du public grâce à leurs capacités étonnantes. Aujourd’hui, ils sont de nouveau réunis sur nos écrans pour nous divertir comme avant.

Tous les fans attendaient déjà beaucoup de cette deuxième saison. Mais la bande-annonce récemment publiée par Netflix a décuplé leur curiosité. Nous vous proposons un programme complet des épisodes de la deuxième saison de cet anime que vous devriez absolument regarder.

Beastars Saison 2 Episode 1 : « L’alarme sans fin d’une adolescente ».

Beastars Saison 2 Episode 2 : « Le chien policier gris s’enfuit ».

Beastars Saison 2 Episode 3 : « Changements »

Beastars Saison 2 Episode 4 : « Enchevêtrement »

Beastars Saison 2 Episode 5 : « Appeler ça comme ça ».

Beastars Saison 2 Episode 6 : « Vole, ô corrompu »

Beastars Saison 2 Episode 7 : « Une douceur inoubliable »

Beastars Saison 2 Episode 8 : « Rire des ombres que nous projetons »

Beastars Saison 2 Episode 9 : « Un ventilateur électrique cassé »

Beastars Saison 2 Episode 10 : « Le suspense du chef » (en anglais)

Beastars Saison 2 Episode 11 : « Dispersez vos écailles »

Beastars Saison 2 Episode 12 : « Le goût de la rébellion ».

Nous aimerions également vous informer que les 12 épisodes de cette saison sortiront le même jour sur Netflix. Vous n’aurez donc pas à attendre des semaines pour regarder les nouveaux épisodes de cet anime. Une grande tempête de divertissement va s’abattre sur vous et sera vraiment époustouflante.

Bande-annonce et équipe

Netflix a déjà publié une bande-annonce étonnante pour la deuxième saison sur sa chaîne youtube officielle de Netflix Anime. Cette bande-annonce a déjà dépassé les 4 millions de vues en quelques mois, ce qui en fait l’une des bandes-annonces d’anime les plus regardées. C’est une réponse claire à l’engouement des fans pour cette série, et cela montre à quel point les fans sont excités par la saison 2. Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore regardé la bande-annonce de la deuxième saison, vous pouvez certainement y jeter un œil ici. Cette bande-annonce va sûrement accumuler votre excitation pour la deuxième saison.

Shin’ichi Matsumi est le réalisateur, et Nanami Higuchi est le scénariste de cette série animée. Shunsuke Hosoi, Hyuntae Kim, Kiyotaka Waki et Yoshinori Takeeda ont produit cette série animée. Nous aimerions également mentionner que la deuxième saison a déjà été diffusée sur les réseaux de télévision japonais Fuji TV et Netflix Japan pour le public japonais. Maintenant, il est temps pour elle de sortir pour les fans internationaux. Ce sont là quelques-unes des principales mises à jour concernant cette série de notre côté.