BEAST BOY adore RAVEN dans les prochains TEEN TITANS OGN de ​​GARCIA & PICOLO

Impression « C’est vendredi » Crédits: Gabriele Picolo



Crédit: DC



Le troisième volume de l’écrivain Kami Garcia et de YA de l’artiste Gabriele Picolo Teen Titans La série OGN sera Beast Boy Loves Raven. Le distributeur libraire de DC Penguin Random House a répertorié le titre sur leur site Web de vente internationale, avec une date de sortie le 23 février 2021.

Voici leur description du livre:

De l’auteur à succès n ° 1 du New York Times KAMI GARCIA (Beautiful Creatures) et de l’artiste GABRIEL PICOLO, le duo créatif derrière le roman graphique à succès du New York Times Teen Titans: Raven, voici la rencontre romantique que nous attendons tous!

Cela semble des années, mais cela ne fait que quelques jours que Raven Roth a récupéré ses souvenirs, piégé son père démon, Trigon, dans son amulette, et son cœur s’est brisé pour la première fois. Mais elle n’a pas le temps de penser au passé … elle doit se concentrer sur la recherche d’un moyen de se débarrasser de Trigon pour de bon.

Garfield Logan ne peut toujours pas croire qu’il a des pouvoirs qui lui permettent de se transformer en différents animaux, mais le prix de savoir que ses parents lui ont caché ce secret semble trop élevé. De plus, sa difficulté à contrôler ces capacités pourrait avoir des conséquences inattendues.

Les deux cherchent des réponses auprès de la seule personne qui semble les avoir tous compris: Slade Wilson.

Lorsque leurs chemins convergent à Nashville, Raven et Gar ne peuvent s’empêcher de ressentir une connexion, malgré les secrets qu’ils tentent tous les deux de cacher. Il faudra beaucoup de confiance et de courage pour surmonter les blessures de leur passé. Mais peuvent-ils trouver l’acceptation de la partie la plus sombre d’eux-mêmes? Ou peut-être même aimer?

Teen Titans: Beast Boy aime Raven suit le succès Beast Boy et Corbeau Les OGN de ​​Garcia et Picolo, qui seront réédités en novembre dans une édition coffret.