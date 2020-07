BC Bayern : Perisic n’est pas d’accord avec le salaire

Ivan Perisic et le FC Bayern semblent se séparer à la fin de la saison. Thiago s’est apparemment retourné et Thomas Müller parle de BVB. Focus sur cette nouvelle et rumeur importante sur le FC Bayern.

FC Bayern : l’accord Perisic pourrait échouer en raison du salaire

Ivan Perisic ne semble pas rester au FC Bayern au-delà de l’été. Selon les affirmations d’un magazine sportif, l’accord avec le joueur de 31 ans ne se conclut pas à cause de son salaire. Les Munichois veulent laisser leur structure salariale intacte. Selon les médias, le Croate a reçu jusqu’à onze millions d’euros bruts la saison dernière, qui ont été versés par la FCB et l’Inter au prêt, 50 pour cent chacun.

La société munichoise a également laissé racheter l’option Perisic à la mi-juin. Néanmoins, lui et Philippe Coutinho, également prêté, devraient encore jouer pour le Bayern au-delà du 30 juin. Bien que l’option d’achat n’ait pas été tirée à Coutinho non plus, lui et Perisic devraient au moins représenter la Ligue des champions dans l’équipe du Bayern en août, comme l’a signalé le magazine.

Bayern dira-t-il au revoir à Thiago ?

Thiago est celui Photo de sport avant de dire au revoir au FC Bayern. Le joueur de 29 ans a donc décidé de ne pas signer le nouveau contrat qui a déjà été négocié avec l’équipe de Munich. Malgré le nouveau contrat, Thiago a longtemps hésité avec la prolongation du contrat. L’Espagnol voit maintenant sa dernière chance de passer à un autre club de haut niveau.

Le Liverpool FC serait intéressé par Thiago, qui est lié au FCB jusqu’en 2021.