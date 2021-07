Baywatch : alerte à Malibu sur M6 : plage, surf et torses nus au programme ce soir

in

Si vous avez besoin de rire et de vous inspirer pour la saison des maillots de bain, M6 a ce qu’il vous faut. En effet, le reboot de Alerte à Malibu, avec Dwayne Johnson, Zac Efron et Priyanka Chopra, est diffusé ce soir à 21h05 sur M6, c’est donc le bon moment pour se plonger dans cette comédie d’action sur les sauveteurs.

Basée sur la série télévisée classique Alerte à Malibu avec David Hasselhoff, la version 2017 Baywatch suit une équipe de sauveteurs en Floride qui sont obligés d’accepter une nouvelle recrue, Matt Brody (Zac Efron). Personne ne veut du nageur olympique fêtard dans les parages, y compris Brody, mais à cause d’un ordre de service communautaire suspect, Brody doit rester. L’équipe est obligée de se réunir après que Mitch (Dwayne Johnson) ait trouvé de la drogue sur sa plage. Pourront-ils trouver les coupables ? Ou seront-ils trop distraits par leur haine mutuelle et leur amour des blagues sur les pénis pour arrêter les méchants ?

Évidemment, les réponses à ces deux questions sont oui et presque. Baywatch n’a pas été un film particulièrement bien accueilli. Le reboot a actuellement un score critique de 18 % sur Rotten Tomatoes et un score d’audience de 55 %. Ce n’est pas pour rien qu’il n’a pas été présenté en avant-première à Cannes.

BAYWATCH – ALERTE À MALIBU - Bande-annonce VF [actuellement au cinéma]

Lire cette vidéo sur YouTube

Mais en ce qui concerne les comédies d’été légères et oubliables, c’est un film plutôt décent. Ces dernières années, Zac Efron a fait carrière en jouant des idiots qui sont d’une certaine manière aimables malgré leur arrogance étouffante, Kelly Rohrbach donne un peu de dimension à son rôle de “sauveteur sexy”, et Priyanka Chopra est un trésor. Ajoutez à cela le charme irrésistible de Dwayne Johnson, et vous obtenez une comédie qui fonctionne presque !

Si vous cherchez quelque chose de distrayant et de “plutôt pas mal” à regarder pour remplir votre soirée, Baywatch est le film qu’il vous faut.