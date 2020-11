« Bayern? Peut-être la meilleure équipe depuis le Barca avec Guardiola »

Avec une fusillade de 5-0 contre le WSG Tirol, le Red Bull Salzburg s’est échauffé pour le match de la Ligue des champions mardi (21 h / Sky en direct) contre le champion en titre du Bayern Munich. L’équipe de rotation de Jesse Marsch a été visiblement impressionnée par l’approche ludique du WSG, en particulier en première mi-temps, mais n’a finalement pas fonctionné. Après cela, ils attendaient déjà avec impatience un « test incroyablement gros » contre David Alaba and Co.

L’équipe de Salzbourg, qui avait changé de neuf positions par rapport au match contre l’Atletico, n’a d’abord été confrontée à aucun WSG concret touchant, mais à onze intéressés par des solutions ludiques, qui ont même trouvé deux bonnes opportunités de tirer grâce à Kelvin Yeboah (12e, 15e), mais ne les ont pas utilisées. . « C’était la énième grande chance que nous avons négligemment laissée derrière nous cette année », a agacé l’entraîneur Thomas Silberberger sur « Sky ». Le Tyrolien a souligné qu’il y avait aussi une différence de classe.

En revanche, Salzbourg a agi très efficacement même sans l’attaquant blessé Patson Daka. Déjà au bout de 130 secondes, Okafor rentrait, à la deuxième chance « taureau » notable, le Suisse était de nouveau sur place ou le joueur du WSG David Gugganig, dont la tentative de dégager la ligne échouait peu avant la ligne (34e). « Au début, honnêtement, nous n’étions pas si bons », a admis Marsch. « Mais nous avons aussi été un peu surpris que Wattens soit si courageux et ait joué si intensément. Compliments. Cela nous a donc pris un certain temps. »

Le côté local a rayonné plus de souveraineté devant 1500 spectateurs après la pause. «Nous avions cela sous contrôle», résume Marsch. Une fois de plus Okafor (74e) et deux fois le remplaçant Sekou Koita (74e, 83e / Elfer) ont assuré des conditions claires et la sixième victoire du sixième match de championnat. Okafor, l’entrée la plus chère de l’histoire de la Bundesliga avec des frais de transfert supposés de 11,2 millions d’euros à l’hiver 2019/20, semble prendre de l’ampleur.

Mars: possibilité d’Okafor pour le onze de départ

Marsch n’a pas voulu révéler si l’homme offensif variable peut s’attendre à un onze de départ contre le Bayern en vue de la pause forcée de Daka. « Il est toujours possible dans le onze de départ. J’étais très content », a déclaré l’entraîneur. « Mais il a aussi très bien joué la semaine dernière et a été très bon sur le banc ces dernières semaines. Nous avons beaucoup parlé de tactique avec lui et montré beaucoup de vidéos », a déclaré Marsch à propos du processus de maturation du joueur de 20 ans.

Dans l’ensemble, l’Américain a parlé d’une «bonne victoire» et d’une «bonne pause pour quelques joueurs afin que nous puissions jouer avec une équipe fraîche, forte et prête mardi». Et puis il faut tout investir – et même plus -. « C’est comme un test final de notre mentalité, de notre idée de jeu, de notre qualité et de notre préparation. » Ils n’ont « pas peur, mais on sait à quel point cette équipe est bonne. C’est peut-être la meilleure depuis Barcelone avec Pep Guardiola ». Post-scriptum: « Mais nous sommes également bons. »

Marsch pouvait difficilement croire que mardi à Wals-Siezenheim, conformément au dernier règlement corona du gouvernement fédéral, les portes restent complètement fermées aux fans. « C’est tellement dommage que nous devions jouer un match comme celui-ci sans fans. C’est terrible », a déclaré le joueur de 46 ans.