Bayern Munich – Borussia Moenchengladbach 2-1: Goretzka frappe en retard

Le FC Bayern Munich ne manque qu’une victoire jusqu’au huitième titre consécutif de Bundesliga. Après une victoire de 2-1 (1-1) contre le Borussia Mönchengladbach, l’avance sur le premier poursuivant du Borussia Dortmund est de sept points en trois matchs exceptionnels.

« Faire d’un but aussi tardif une victoire qui nous permettra de remporter le championnat mardi me rend fou de joie », a déclaré Leon Goretzka, qui a marqué le score décisif 2-1 à la 86e minute après le match. Avec une victoire mardi au Werder Brême, le FC Bayern Munich peut rendre la victoire du titre parfaite. « Nous voulons gagner là-bas et ramener la chose à la maison », a déclaré Goretzka.

Bayern contre Borussia Mönchengladbach: les votes

Hansi Flick (entraîneur du FC Bayern): « Je suis heureux que l’équipe l’ait mis en œuvre de cette façon, même si c’était un travail difficile. Ce sont trois vrais gros points. »

Marco Rose (entraîneur du Borussia Mönchengladbach): « Nous avons obtenu des buts qui étaient sûrement évitables. Nous aurions peut-être marqué deux buts trop peu. La retraite de Marcus Thuram a été très amère. »

Bayern contre Borussia Mönchengladbach: l’analyse

L’entraîneur du Bayern, normalement plutôt timide, Flick a changé ses onze de départ en quatre positions: au lieu des Müller et Lewandowski bloqués ainsi que de Coman et Davies, Hernandez, Cuisance, Gnabry et Zirkzee ont commencé.

Les nouveaux sont également apparus directement: Cuisance a manifestement fait un effort en tant que meneur de jeu, l’arrière gauche Hernandez a raté une énorme chance au 22e et Zirkzee a marqué 1-0 pour le Bayern après une mauvaise absence estivale le 25e. Gladbach avait déjà marqué avant, mais l’arbitre Zwayer a refusé à juste titre le but de Hofmann dans le 16e au présumé 1-0 en raison d’une position de hors-jeu.

Le jeu était généralement très équilibré. Gladbach a agi avec beaucoup de courage, même si l’équipe de l’entraîneur Rose a dû se passer de son duo de tempête nominal. Plaidoyer manquant, Thuram a dû être remplacé blessé dans les premiers temps. L’égalisation du but de Pavard à la 37e est bien méritée. Remarquablement, Gladbach avait même plus de possession de balle que le Bayern en première mi-temps.

Immédiatement après la pause, Gladbach avait de bonnes chances de prendre la tête. Le FC Bayern manquait quant à lui de train jusqu’à la porte d’embarquement. Flick a réagi et a amené les joueurs réguliers nominaux Davies et Coman et plus tard l’attaquant de réserve Wriedt, mais l’équipe n’est pas devenue plus dangereuse malgré une domination croissante. Le but gagnant de Goretzka à la 86e n’avait pas vraiment laissé entendre.

Bayern Munich vs Borussia Moenchengladbach: la composition

FC Bayern: Neuer – Pavard, Jerome Boateng, Alaba, Hernandez (62nd Davies) – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Cuisance (62nd Coman), Perisic (88th Martinez) – Zirkzee (77th Wriedt).

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi (46th Jantschke), Bensebaini – Kramer, Neuhaus – Herrmann (70th Wendt), Stindl, Hofmann – Thuram (10th Embolo, 83rd Benes).

Les données du match entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach

Portes: 1: 0 Zirkzee (26e), 1: 1 Pavard (37e), 2: 1 Goretzka (86e)

L’Anglais de 17 ans, Jamal Musiala, faisait pour la première fois partie de l’équipe professionnelle du FC Bayern.

Alaba a terminé son 264e match de Bundesliga et est devenu le recordman autrichien de Bundesliga. Il a rattrapé l’ancien joueur de Brême et du Bayern Andreas Herzog.

Bensebaini a vu son cinquième carton jaune cette saison et est donc suspendu contre Wolfsburg.

Le FC Bayern a célébré sa dixième victoire consécutive en championnat. C’était la dernière fois en 2017/18 sous Jupp Heynckes.

La star du match: Leon Goretzka (FC Bayern Munich)

Avec son but en retard, Goretzka a sauvé la victoire du FC Bayern. Jusque-là, il était particulièrement convaincant par sa présence physique au milieu de terrain central. Goretzka a remporté près des trois quarts de ses duels et tous les duels aériens.

Le flop du jeu: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

A montré trois défilés, mais a également fait une très mauvaise erreur: Avant le but de temporairement 1-0 pour le Bayern, il a joué le ballon Zirkzee dans le pied, qui l’a coulé directement.

Chargement



L’arbitre: Felix Zwayer

Une apparence solide par Zwayer. Après avoir consulté le VAR, il a refusé à juste titre le but supposé de Hofmann à 1-0 en raison d’une position de hors-jeu.