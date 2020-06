Bayern Munich – Bastian Schweinsteiger révèle: Thomas Müller est un expert dans ce

L’ancienne star du Bayern Bastian Schweinsteiger a révélé qu’il restait en contact avec Thomas Müller. Il peut s’appuyer sur l’expertise du trentenaire, surtout lorsqu’il s’agit d’un dossier.

« J’ai avec Thomas [Müller, Anm. d. Red.] bien sûr, quelqu’un qui est toujours disponible si j’ai des problèmes sur le terrain de golf et que je ne connais pas très bien les règles « , a expliqué le joueur de 35 ans. FCBayern.tv: « Ensuite, je l’appelle brièvement et lui demande quelle est la situation et si vous pouvez jouer le ballon ou non. »

Müller lui donnerait alors « les bonnes règles par paragraphe », a-t-il ajouté avec un sourire.

Schweinsteiger, avec le champion du monde Müller en 2014, a rejoint les professionnels de la jeunesse du champion du record allemand en 2002. Avec l’équipe de Munich, il a notamment remporté le triple 2013. Après les casernes de pompiers de Manchester United et de Chicago, il a mis fin à sa carrière active en octobre dernier.