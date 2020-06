Bayern de Munich : nouveau titre pour le Rekordmeister

C’est fait. Dans une drôle de saison footballistique placée sous le sceau de la pandémie de Covid-19, le Bayern de Munich a glané un nouveau titre de champion d’Allemagne au détriment de son seul et unique rival de taille, le Borussia Dortmund.

Et de 30 pour le club de la Rhur. En s’imposant face au Werder Brême (0-1) mardi soir, le Bayern de Munich écrase un peu plus le championnat allemand et son histoire. Un but de son serial buteur, Robert Lewandowski, avant la pause a suffi à faire le bonheur de l’équipe entrainée par Hans Dieter Flick.

Sur le plan national, hormis le BvB, aucune équipe n’a pu rivaliser avec le géant de Bavière. C’est le huitième titre consécutif pour Munich, une ligne de plus dans un impressionnant palmarès. Trente Bundesliga, aucun autre club de l’élite du football allemand ne peut se targuer d’en avoir autant. Et pourtant la route vers ce 30e sacre était loin d’être une partie de plaisir.

Un départ poussif et un changement d’entraineur

Ce sacre est inédit dans l’histoire du football allemand. Tout d’abord au vu d’un parcours chaotique au début. Un départ « très moyen », mais catastrophique vu le pedigree du plus prestigieux des clubs allemands. En résulte, une éviction du coach croate Niko Kovac et son remplacement par un homme de la maison, Hans Dieter Flick.

Sous la houlette de « Hansi », le club retrouve des couleurs et aligne une série de 11 victoires consécutives en championnat. Une deuxième moitié de saison proche de la perfection donc, mais qui a été stoppée net par la crise sanitaire que nous connaissons. Un titre acquis dans un stade à huis clos, pas de communion avec le public munichois, ce titre est définitivement à part.