Bayern: David Alaba « déçu et blessé »

David Alaba et l’entraîneur du Bayern Hansi Flick ont ​​réagi à la déclaration du président Herbert Hainer selon laquelle l’offre de prolongation de contrat était hors de la table avant le match de Ligue des champions au FC Salzbourg (mardi, à partir de 21 heures dans le téléscripteur en direct). Alors que Flick était bouleversé par les troubles, Alaba ne l’a appris que par les nouvelles.

« J’aurais beaucoup aimé que Internes reste interne. La façon dont ma personne a été représentée en public au cours des derniers mois n’est pas vraie », a déclaré Alaba. Pour les fans, il « comprend parfaitement, mais j’ai un point de vue complètement différent ».

Il est particulièrement ennuyé par les montants mentionnés dans les médias selon lesquels Alaba est censé demander une prolongation de contrat: « Je peux assurer à chaque fan que les sommes mises dans la salle ne sont pas vraies. J’ai été déçu et blessé. qui n’a pas été officiellement nié. «

Alaba est toujours « heureux de faire partie de cette équipe », le FC Bayern reste son premier point de contact: « Je n’ai eu aucun contact avec d’autres clubs ». Il a laissé son avenir ouvert: « Personne ne m’a officiellement approché et ne m’a parlé. »

Flick, qui a décrit Alaba comme un « joueur de haut niveau et une personne formidable », qui est « très important sur et en dehors du terrain » et « très populaire » dans le club, dérange le fait que l’attention soit détournée du côté sportif: « Je suis tout sauf heureux, que nous devons faire face à ce problème dans une semaine si difficile. » Après le match à Salzbourg, le classique contre BVB attend samedi.

FC Bayern: PK avec Alaba et Flick dans le téléscripteur en direct pour la lecture

La conférence de presse est maintenant terminée.

Flick sur les échecs possibles:

« Hier, j’ai découvert que tout allait bien avec Leon et qu’il pouvait être là. Robert s’est entraîné, je pense que la pause était bonne pour lui. »

Passez en revue la position d’Alaba:

« Je le vois comme un défenseur central, il a fait du bon travail là-bas et y jouera. Tolisso et Goretzka étaient absents samedi, alors nous l’avons mis là-bas. »

Flick sur le développement à Salzbourg:

« Vous avez une idée de jeu moderne et vous le faites très bien avec les jeunes joueurs depuis des années. Ils font un excellent travail. Ils essaient de trouver le chemin direct vers le but. Ce sont des choses que j’aime aussi. Ce sera un jeu passionnant. »

Passez en revue le Nianzou blessé:

« Le plan est qu’il fasse ses premiers pas pendant la trêve internationale. Après deux à trois semaines, il devrait être dans l’équipe et s’entraîner au match, ce serait notre objectif. Il s’entraîne très diligemment et parle très bien l’allemand. »

Film sur son passé à Salzbourg:

« Lothar Matthäus m’a appelé et m’a dit qu’il allait devenir entraîneur-chef à Salzbourg. J’étais censé être son entraîneur adjoint, Trappatoni Sports Director. Mais cela est arrivé trop tôt pour Trappatoni, il est resté entraîneur-chef et nous étions ses assistants. J’adorerais être là, mais après l’offre de la DFB en tant qu’entraîneur adjoint, je n’ai pas eu à réfléchir une seconde. C’est pourquoi c’était si court. Je peux toujours penser à Salzbourg de manière très positive. J’ai obtenu le soutien de Salzbourg pour franchir cette étape et j’en suis très reconnaissant. Je suis heureux J’aime particulièrement l’entraîneur des gardiens Herbert Ilsanker, qui m’a pris sous son aile. «

Film sur la Causa Alaba:

« Je suis tout sauf heureux que nous ayons à faire face à ce problème dans une semaine aussi difficile. Je serais très heureux si David restait avec le FC Bayern au-delà de la saison. C’est un joueur de haut niveau et une personne formidable. Il le veut. Je le mentionne consciemment. Il est très important sur et en dehors du terrain, incarne certaines valeurs et est très populaire dans le club. Je suis convaincu qu’il continuera à livrer ces performances de haut niveau et à tout donner pour que l’équipe réussisse. «

Flick sur le boîtier corona près de Süle:

« Je pense à la composition du match aujourd’hui après l’entraînement. Niklas est absent, il y a une option de moins. Nous devons accepter cela, cela nous est aussi dû. Testé à nouveau le jour même. Cela a du sens, nous le prenons très au sérieux. «

Courte pause:

C'était tout de David Alaba, et cela se poursuivra avec l'entraîneur Hansi Flick.

Alaba sur les problèmes de rotations sur la défensive:

« Nous sommes tout en haut de la table. Le plan de jeu nous oblige à tourner. Nous sommes tous conscients de cela, les contrôles sont très importants pour ne pas mettre en danger la santé des joueurs. Cela n’a pas toujours l’air aussi spectaculaire que cela. nous savons bien que l’un ou l’autre y est habitué. «

« Nous n’avons pas encore analysé nos adversaires, nous le ferons. Ce que j’ai vu: c’est une équipe qui joue un football très rapide, moderne et attrayant. »

Alaba sur le duel contre Salzbourg:

« Je n’ai eu aucun contact avec les joueurs, l’anticipation est énorme. Le développement de Salzbourg est extrêmement positif, ils ne sont pas à sous-estimer et ils jouent un football réussi. Nous devons être bien préparés. »

Alaba sur le moyen de communication:

« J’aurais aimé avoir Internes en interne. La façon dont ma personne a été représentée en public au cours des derniers mois n’est pas vraie. Je peux assurer à chaque fan que les sommes qui sont mises dans la salle ne le sont pas. correspondent à la vérité. J’ai été déçu et blessé que cela n’ait pas été démenti par les autorités. Je n’ai jamais demandé les chiffres qui sont cités dans les médias. «

Alaba à propos d’un déménagement en Espagne ou en Angleterre:

« Je suis heureux de faire partie de cette équipe. Je n’y ai pas réfléchi à deux fois car le Bayern Munich était mon premier point de contact. Je n’avais aucun contact avec d’autres clubs. »

« Je ne savais pas comment ils ont agi. Immédiatement après les discussions, j’ai dit que dans sept jours, je ne serai pas capable de me donner ces pensées pour prendre une décision. Nous avons eu trois matchs en sept jours. »

Alaba sur l’humeur des fans:

« Je comprends absolument si vous le voyez comme un étranger ou un fan, mais j’ai une vision complètement différente de la question. »

Alaba à propos du jeu:

« Nous avons été invaincus en 13 matchs et nous voulons continuer à nous développer. »

Alaba sur une possible localisation:

« J’aime jouer pour le FC Bayern et je me sens très à l’aise. Je ne peux pas dire à quoi les choses vont ressembler à l’avenir. Personne ne m’a officiellement approché et ne m’a parlé. »

Alaba sur les déclarations de marché public:

« Je l’ai découvert aux nouvelles d’hier soir. C’était une situation particulière. Il reste à voir comment ça se passe maintenant. En peu de temps, je n’ai pas été capable de trop réfléchir. »

Alaba sur l’anticipation du jeu:

« C’est toujours agréable de rentrer à la maison. »

