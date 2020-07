Bayer Leverkusen : Kai Havertz brille toujours autant !

Un passage en Ligue des champions est évidemment et extrêmement important pour le Bayer Leverkusen. Autrement a la Werkself selon le Photo de sport aucune chance de rester Kai Havertz pour une autre saison.

Le joueur international veut rivaliser avec les meilleurs joueurs d’Europe au plus haut niveau international dans la saison à venir. Havertz a longtemps été associé à une transition vers un club de haut niveau. Cependant, selon les médias, le Bayern s’est récemment retiré du poker pour la prochaine période de transfert.

Plus récemment, les responsables de Bayer, qui ne veulent pas s’écarter des frais de transfert requis de 100 millions d’euros, ont exprimé le léger espoir que Havertz le Werkself pourrait être retenu pour une autre année. 35e but de Bundesliga ! Kai Havertz entre dans l’histoire

Kai Havertz a marqué le but du jour à Fribourg. C’était son 35e but en Bundesliga et un but historique car aucun joueur n’était âgé de moins de 20 ans Leverkusen quand il a atteint cette marque. Voici le classement des 35 buts hommes.

20e place: MARIO GOMEZ. À l’âge de 22 ans, huit mois et douze jours le 22 mars 2008 au VfB Stuttgart.

19e place: BERND NICKEL. À l’âge de 22 ans, 6 mois et 17 jours le 2 octobre 1971 à Eintracht Frankfurt.

18ème place: KLAUS ALLOFS. À l’âge de 22 ans, six mois et quatre jours le 9 juin 1979 à Fortuna Düsseldorf.

17ème place: WERNER WEIST. À l’âge de 22 ans, cinq mois et dix jours le 21 août 1971 à Werder Brême.

16ème place: PIERRE LITTBARSKI. À l’âge de 22 ans, cinq mois et neuf jours le 25 septembre 1982 au 1. FC Köln.

15e place: ANDRE SCHÜRRLE. À l’âge de 22 ans, quatre mois et 24 jours le 30 mars 2013 à Bayer 04 Leverkusen.

14e place: HEUNG-MIN SON. À l’âge de 22 ans, 4 mois et 14 jours le 22 novembre 2014 à Bayer 04 Leverkusen.

13ème place: RAINER BUDDE. À l’âge de 22 ans, quatre mois et quatre jours le 5 septembre 1970 à MSV Duisburg.

12ème place: HANSI MÜLLER. À l’âge de 22 ans, quatre mois et quatre jours le 1er décembre 1979 au VfB Stuttgart.

11ème place: MARIO GÖTZE. À l’âge de 22 ans, trois mois et 20 jours le 23 septembre 2014 au FC Bayern Munich.

10ème place: JÜRGEN KLINSMANN. À l’âge de 22 ans, trois mois et neuf jours le 8 novembre 1986 au VfB Stuttgart.

9ème place: OLAF THON. À l’âge de 21 ans, dix mois et quatre jours le 5 mars 1988 au FC Schalke 04.

8ème place: HERBERT WAAS. À l’âge de 21 ans, huit mois et 17 jours le 25 mai 1985 à Bayer 04 Leverkusen.

7ème place: HORST KÖPPEL. À l’âge de 21 ans, huit mois et 14 jours le 31 janvier 1970 à Borussia Mönchengladbach.

6ème place: TIMO WERNER. À l’âge de 21 ans, cinq mois et 21 jours le 27 août 2017 à RB Leipzig.

5ème place: ULI HOENESS. À l’âge de 21 ans et quatre mois le 5 mai 1973 au Bayern Munich.

4ème place: GERD MÜLLER. À l’âge de 21 ans, deux mois et 25 jours le 28 janvier 1967 au FC Bayern Munich.

3ème place: KLAUS FISCHER. À l’âge de 21 ans, un mois et dix jours le 6 février 1971 au FC Schalke 04.

2ème place: DIETER MÜLLER. À l’âge de 21 ans et 18 jours le 19 avril 1975 au 1. FC Köln.

1ère place: KAI HAVERTZ. À l’âge de 20 ans, 11 mois et 18 jours le 29 mai 2020 à Bayer 04 Leverkusen.