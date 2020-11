Bayer Leverkusen – Hertha BSC 0-0: Dominant Werkself trébuche sur des Berlinois passifs

Le Bayer Leverkusen a raté le saut à la deuxième place de la Bundesliga. Lors de la victoire 0-0 contre le Hertha BSC, le Werkself a déchiré la série de cinq victoires à la chambre haute. Néanmoins, l’équipe de l’entraîneur Peter Bosz reste invaincue après neuf journées.

Sur le point, Leverkusen a dépassé le Borussia Dortmund à la troisième place, qui a étonnamment perdu 1: 2 à 1. Le FC Köln samedi. L’ambitieux Hertha reste 13e et est en retard sur ses propres prétentions. Lars Bender a raté la meilleure chance de marquer le but gagnant de Bayer dans le temps d’arrêt (90,2).

« Nous avons contrôlé et dominé le jeu », a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif de Bayer. Ciel: « La seule chose que nous n’avons pas pu gérer était de prendre les bonnes décisions dans le dernier tiers, peut-être aussi parce que la fraîcheur manquait. »

Son homologue Hertha, Arne Friedrich, était plus satisfait: « A zéro, nous sommes très heureux de prendre ça avec nous, c’était très important. Malheureusement, nous n’avons pas pu pénétrer le front. Mais prendre un point ici, c’est bien. »

Bosz a dû se passer de trois employés réguliers dans un bref délai. L’attaquant Lucas Alario (léger problème de genou), Karim Bellarabi (problème de cuisse) et Nadiem Amiri (malade) n’étaient pas disponibles. De retour dans la formation de départ, le défenseur Lars Bender, qui avait échoué lors de la victoire 4-1 en Ligue Europa contre le vainqueur de la coupe israélienne Hapoel Be’er Sheva jeudi à cause d’un baiser de cheval – l’entraîneur du Hertha, Bruno Labbadia, a fait confiance à l’équipe de la semaine précédente, Borussia Dortmund a perdu 2: 5.

Bayer Leverkusen avec des problèmes dans la phase initiale

Hertha avait de légers avantages au début et deux approches de but par Dodi Lukebakio (8/12), avec lesquels le gardien du Bayer Lukas Hradecky n’a eu aucun problème. Leverkusen ne s’est amélioré qu’après presque 20 minutes sans émettre de danger. C’était aussi parce que le 4-4-2 de la capitale s’harmonisait très bien et rendait les pièces étroites.

Comme jeudi contre Be’er Sheva, Bayer a tenté encore et encore sur l’aile droite. Là, la jeune star Florian Wirtz et Moussa Diaby n’ont pas réussi à marquer le match. Il a fallu 31 minutes pour que le Werkself fasse son premier tir significatif au but. Le gardien du Hertha Alexander Schwolow n’a eu aucun problème avec le ballon dévié de Wirtz.

Hertha passive – Leverkusen sans qualifications obligatoires

Plus exigeant était un tir puissant et armé de la distance de Kerem Demirbay quelques instants plus tard, que les ex-Freiburgers dirigeaient avec brio au-dessus de la porte.

Contre une défense Hertha bien garnie, les tirs à longue portée sont restés le premier choix de Bayer. Les tentatives de Leon Bailey (34e) et Benders (39e) sont restées inoffensives.

Après la pause, peu de choses se sont passées: Bayer n’a trouvé aucun moyen à des températures proches du point de congélation, Hertha a continué à se défendre fermement. Deux coups francs à peine ratés par Demirbay (55./67.) Sont restés les seuls accrocheurs.

Bayer Leverkusen – Hertha BSC: les alignements

Leverkusen: Hradecky – Lars Bender, Tah, Dragovic (74e Jedvaj), Sinkgraven – Baumgartlinger – Wirtz, Demirbay – Bailey, Schick, Diaby.

Berlin: Schwolow – Pekarik, Boyata, Alderete (75. Dardei), Plattenhardt – Stark, Guendouzi – Darida, Cunha – Lukebakio (70. Ngankam), Piatek (70. Leckie).