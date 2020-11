Bayer Leverkusen – Happoel Beer Sheva 4: 1: seul Jedvaj gâche mal! B04 met le cap sur la victoire de groupe

Le Bayer Leverkusen a fait un grand pas en avant vers le deuxième tour de la Ligue Europa grâce à un but de Patrik Schick, revenu du onze de départ. L’équipe de l’entraîneur Peter Bosz a gagné dans un match unilatéral 4: 1 (1: 0) contre le vainqueur de la coupe israélienne Hapoel Be’er Scheva et n’a besoin que d’un point dans le groupe C pour être du bon côté (cliquez ici pour les moments forts).

« Ce n’était pas un beau match. Hapoel était juste en train de reculer », a déclaré Bosz à Nitro. « C’était donc difficile. Mais si vous gagnez gros à la fin, vous pouvez être satisfait. »

Schick (29e), qui était dans la formation de départ pour la première fois en sept semaines après une blessure à la cuisse et qui a fait ses débuts européens pour Leverkusen, a inscrit le premier but. Leon Bailey (48e) a augmenté peu après la pause.

Itamar Shviro (58e) a inscrit le but suivant pour les invités après une mauvaise passe incroyable de Tin Jedvaj, Kerem Demirbay (76e) et le remplaçant Lucas Alario (80e) ont marqué dans les phases finales pour Bayer.

Sur la pelouse fraîchement préparée de la BayArena, Bosz a changé ses onze de départ à six positions par rapport au 2-1 à Arminia Bielefeld. Seul Jonathan Tah est resté dans les quatre derniers. Les blessés Lars et Sven Bender et Daley Sinkgraven ont été remplacés par Aleksandar Dragovic, Jedvaj et Wendell.

Leverkusen a pris le sceptre en main et a mis son jeu sur les Israéliens extrêmement bas. Bayer a beaucoup essayé sur le côté droit, Karim Bellarabi a été recherché à plusieurs reprises et retrouvé sur le flanc. Leon Bailey (7e), la jeune star Florian Wirtz (9e) et Schick (12e) n’ont pas utilisé ses bons centres.

Blackout de Jedvaj – Objectif de rêve de Demirbays: Bayer aussi bon que par

Au plus tard lorsque Sechser Demirbay (23e) est apparu libre devant le gardien de Hapoel Ohad Levita, Bayer aurait dû prendre la tête. Le joueur de 27 ans a frappé le poteau. La domination de Leverkusen était écrasante. Après 25 minutes, le Rhinelander a marqué 6-0 tirs au but.

Peu de temps après, Schick a relâché les hôtes et a marqué l’avance bien méritée après un corner de Nadiem Amiri. Lorsque la tête de Jedvaj a été prolongée, le transfert de 26,5 millions était parfait et a poussé le ballon dans le but avec son ventre. Peu avant la pause, Schick a raté de peu sa tête (39e).

Même après la pause, l’image est restée inchangée: 27 secondes seulement après le redémarrage, Bailey s’est déplacé de loin. Quelques instants plus tard, après une passe de Wendell, il s’est agrandi en autonomie. Un seul black-out par Jedvaj, qui a joué le ballon dans les pieds de Shviro, et le manque de chances était ennuyeux pour Bayer.

Le retour décent de Schick se termina après 68 minutes. Pour lui, Bosz a amené Alario. L’arbitre polonais Pawel Gil a refusé à Moussa Diaby, lui aussi remplacé, un penalty clair (72e). Puis Demirbay a brillé avec un coup franc parfait, Alario n’avait plus qu’à insérer.