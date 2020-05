Batwoman Star Sam Littlefield parle de la souris et des petits assistants de la mère

Sam Littlefield joue à Mouse on The CW’s Batwoman, mais être le majordome d’Alice n’est pas le seul truc que cet acteur polyvalent a dans sa manche. Dans une large interview avec Bleeding Cool, nous avons parlé de ses réflexions sur l’émission en petits groupes, le jeu d’acteur, comment il gère la vie sous distanciation sociale et pourquoi son film Les petites aides de la mère peut être le film de quarantaine parfait.

« Ce fut en fait un voyage très épique pour moi. » Littlefield raconte son Odyssée du voyage après s’être enroulé sur le plateau de Batwoman le dernier jour de tournage de la saison. « Nous avons fini de filmer la finale à 8h30 du matin et ils allaient me mettre dans un avion à midi » le même jour, une urgence nationale a été déclarée sur COVID-19. Ne voulant pas monter dans un avion, il s’est ensuite retrouvé dans un bus Greyhound de Vancouver à Seattle « tenant les lingettes Lysol en face de moi et me disant alors: Oh, mon Dieu, je suis dans un bus! Qu’est-ce que je fais sur un autobus?!? » Après être resté en famille, puis descendu la côte (et après s’être fait une dent!), Il s’est finalement retrouvé chez lui après quelques semaines.

Et comment a-t-il géré la mise en quarantaine? « J’ai en quelque sorte mélangé les recettes de bœuf bourguignon de Julia Child et d’Ina Garten et je les ai faites moi-même. Et c’était la meilleure chose que j’aie jamais faite de ma vie. » La cuisine a été un débouché créatif majeur, avec tout, des huîtres aux saucisses maison au menu, avec Littlefield admettant, « Chaque jour a été une sorte de tentative de faire quelque chose de spécial avec juste [to] rester sain d’esprit et donner à chacun la possibilité d’exprimer sa propre créativité à travers la nourriture. «

Les petits assistants de la mère du nouveau film de Littlefield sont maintenant disponibles

Mais Littlefield n’est pas seulement un maestro d’expression de soi dans la cuisine, mais un partenaire de collaboration solide dans d’autres aspects du processus créatif. Dans son dernier film, Les petites aides de la mère, qui a été présenté en première au Festival du film SXSW 2019 et est devenu disponible pour la diffusion et l’achat, Littlefield (et d’autres membres de la distribution) a écrit et improvisé la plupart de leur dialogue sur la base de la direction et d’un scénario du réalisateur Kestrin Pantera.

Approprié à ce moment, le film parle de quatre frères et sœurs qui rentrent à la maison et sont coincés dans l’isolement en attendant la mort de leur mère (alun de SNL Melanie Hutsell). « Et ils perdent tous la tête. Et c’est cette comédie réconfortante qui est accidentellement tellement plus pertinente que nous ne l’avions jamais imaginé. »

Comme on le voit dans la bande-annonce, le film traite du fait d’être coincé à l’intérieur de la famille, de l’étrangeté des communications électroniques et d’autres sujets soudain incroyablement pertinents. « C’est un film de quarantaine. C’était un film de quarantaine avant que nous ne sachions qu’il y aurait une quarantaine à venir. Nous avons regardé le film avec ma sœur et mon beau-frère, et nous étions tout aussi stupéfaits de ce que nous avions fait. Regarder il rétroactive et voir à quel point il est familier avec cette expérience que nous vivons en ce moment. J’espère que cela va réconforter les gens pendant ce temps, en leur donnant la possibilité de voir une sorte de leur expérience se reflétant sur eux . «

Littlefield a également décrit son expérience SXSW de voyager autour d’Austin dans un camping-car qu’ils avaient converti en bar de karaoké mobile, ce qui est probablement la chose la plus SXSW de tous les temps. Et, approprié à son jeu Mouse, Littlefield a également révélé que sa chanson de karaoké préférée est « The Music of the Night » de le fantôme de l’Opéra.

Littlefield discute de la vie dans l’univers Batwoman

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être l’un des plus grands méchants de Gotham? « Je ne le vois pas comme une victime ou un méchant. Je sais que quand il tue des gens, je ne pense pas vraiment qu’il pense que c’est vraiment réel. Pour moi, c’est presque comme s’il était toujours dans ce sous-sol avec lequel jouer. G.I. Joes et Barbie ou jouer à un jeu vidéo. Je ne pense pas que cela l’enregistre vraiment comme ce qu’il fait nécessairement. « C’est une prise de sympathie pour quelqu’un qui peut être monstrueux et apparemment psychopathique à certains moments, mais c’est ce genre de pathos qui a imprégné les performances de Littlefield en tant que souris. jusqu’ici.

Littlefield espère qu’il nous a fait voyager à travers le personnage. « Ça a été vraiment intéressant de voir le public ne sachant pas quoi penser de la souris et de ne pas l’aimer et de trouver des moments où il a réellement faire Comme lui. Cette scène de lit d’hôpital… était si grande pour moi, ayant porté la souris dans mon cœur. J’espère que cela a été un tournant pour beaucoup de gens. «

Ce qu’il espère vraiment, c’est que les gens se voient eux-mêmes et leurs propres traumatismes et drames familiaux à Mouse et prennent du réconfort et des leçons à ce sujet. « Et je pense juste, comme, je ne sais pas, à l’abus et à la façon dont le karma peut élever sa tête à l’âge adulte de façon étrange et malheureuse. Et je pense juste que la souris est en quelque sorte l’affiche d’enfant. »

Il y a une telle menace et un tel tempérament pour Mouse, mais Littlefield essaie à nouveau d’imprégner le pathos et la sympathie du public. « À la fin de la journée, je pense juste qu’il est une sorte d’âme perdue à la recherche d’un foyer. Vous savez, dans un endroit où il ne se sent pas jugé. Il se promène avec cette pancarte – en tant que victime de brûlures – sur son chaque interaction qu’il a, comme si elle était juste là, et quand vous pensez à lui comme un petit garçon. Pour un petit garçon, obtenir des marques de cette façon est si dévastateur. Vous êtes immédiatement vu comme un «autre». «

Alors qu’est-ce qui vient ensuite pour The Wonderland Gang?

Mais, bien sûr, il n’y aurait pas de souris sans sa relation avec Alice. « À première vue, cela semble tellement toxique. Et mais, vous savez, lorsque vous approfondissez, ils ont partagé une enfance si unique et traumatisante à laquelle seuls ils peuvent s’identifier. Et ils partagent ce confort les uns avec les autres. » Et qu’est-ce qui le motive? « C’est un survivant. Et je pense qu’il est comme tout le monde et veut être aimé. »

Ce qui aide à faire fonctionner Mouse dans la série, ce sont ses interactions avec Alice à l’écran, et nous avons parlé de la façon dont les deux acteurs ont travaillé pour parvenir à la bonne chimie. « Rachel est une personne tellement intelligente et charmante et elle est juste une merveilleuse collaboratrice dans ce domaine. Nous nous sommes vraiment rapprochées tout au long de cette saison. Et je la considère vraiment comme une chère amie. »

Quant à ce qui se passe à la fin de la saison de Batwoman, Littlefield était, eh bien, aussi silencieux qu’une souris sur les détails, mais nous a dit que nous pouvions nous attendre à des sensations fortes. « Voici quelques-uns de mes scripts préférés que j’ai lus tout au long de cette saison, et quand j’ai entendu parler de ce qui allait sortir, j’étais excité pendant des mois. Mais nous avons deux super acteurs invités qui arrivent et c’est juste une balade très excitante. » « J’espère que les gens vont creuser. »

