Batwoman saison 2 : comprendre le départ de Ruby Rose

Depuis sa sortie en 2019, la série Batwoman a connu des débuts difficiles. En effet, elle a fait l’objet de nombreuses critiques négatifs. Récemment, elle a souffert du départ de Ruby Rose, l’actrice principale de la saga.

Les revers subit par la série Batwoman depuis son apparition sont nombreux. Il y a notamment eu la limitation des épisodes de la saison 1 en 20 au lieu de 22 à cause du coronavirus. Mais le plus grand choc, c’est surtout le départ de Ruby Rose, l’actrice principale de cette saga. Une nouvelle qui a entraîné une grande polémique sur le web. Beaucoup se demandent notamment la raison de cette démission soudaine.

Après l’annonce du départ de Ruby Rose, de nombreuses rumeurs circulent sur Internet. D’après certaines sources notamment, la démission de cette actrice résulterait de la grande pression qu’elle a subie durant les tournages. Elle mentionne que les producteurs ont imposé un rythme insoutenable à la jeune star. Ce qui a poussé cette dernière à mettre les voiles. Mais ce n’est pas tout, le départ de cette actrice aurait également été provoqué par le fait qu’elle n’arrive pas à s’adapter à la télévision. Rappelons d’ailleurs que cette célébrité a surtout joué dans des films. Il est donc compréhensible que l’interprète de Batwoman ait eu des difficultés à supporter les longues heures de travail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dean Orbong (@deanorbong) le 19 Mai 2020 à 8 :56 PDT

Un début difficile pour Ruby Rose

Décrocher le rôle de Batwoman dans le monde de DC aurait dû être un véritable bonheur pour Ruby Rose. Seulement après l’annonce de cette décision, la jeune star s’est quasiment fait lyncher sur les réseaux sociaux. Un évènement qui a même conduit l’actrice à supprimer son compte Twitter. En effet, certains internautes jugeaient que cette interprète ne convenait pas du tout au rôle qu’on lui a attribué. On disait notamment que la jeune femme n’était pas assez jolie. Nombreux sont même allés jusqu’à dire que l’orientation sexuelle et la religion de la star n’étaient pas adaptées à son rôle.

Malgré toutes les méchancetés qu’on lui a dites, Ruby Rose continua à s’accrocher au rôle, et ce, même si son calvaire ne s’est pas arrêté aux lynchages sur les médias sociaux. En effet, quelques mois après le début des tournages, l’actrice a subi un grave accident sur le plateau. Par la suite, elle a été conduite d’urgence à l’hôpital. Finalement guérie, la starlette a révélé que ses blessures ont failli lui coûter sa mobilité physique. Ces dernières ont d’ailleurs eu des séquelles. Celles-ci se traduisent par des douleurs chroniques et l’insensibilité des bras. Et pourtant, une fois sa santé recouvrée, l’interprète de Batwoman est revenu sur scène. Ce ne sont donc pas les principales raisons qui ont conduit la jeune femme à abandonner son rôle.

Un départ en douceur pour Ruby Rose

Malgré toutes les rumeurs qui circulent, Ruby Rose ne mentionne pas les raisons de sa démission dans le communiqué officiel qu’elle a fait. Elle avoue seulement avoir eu de grande difficulté à prendre cette décision. Étant donné que son choix impacte sur le travail de tous ceux qui participent à la conception et à la production cette saga. En dépit de cela, le départ de l’interprète de batwoman s’est fait en douceur et sans accroc. Le producteur Greg Berlanti et la showrunneuse Caroline Dries ont même souhaité bonne chance à la jeune star de 34 ans. C’est parce que, selon certaines sources, la démission de cette actrice résulte d’un commun accord. Cette résolution ne viendrait pas seulement de la star d’Hollywood, mais également des autres collaborateurs.

Les producteurs de la série batwoman cherchent une remplaçante de Ruby Rose

Juste après le départ de Ruby Rose, les réalisateurs de la série sont déjà à la recherche d’une remplaçante. Les profils souhaités sont déjà définis à l’avance. Il s’agit d’une jeune femme appartenant à la communauté LGBTQ. Les prétendantes à ce rôle affluent de toutes parts. Parmi elles, on peut mentionner Stéphanie Béatriz. Cette starlette a déjà interprété le personnage de Rose Diaz dans Brooklyn nine nine. Elle révèle de manière ostentatoire son intérêt pour le rôle. Cette jeune femme a, par exemple, coloré ses cheveux en rouge pour attirer l’attention des réalisateurs de la série Batwoman.

Par ailleurs, le verdict devra tomber sous peu et on découvrira l’identité de la nouvelle interprète de Batwoman. D’autant plus que les producteurs et les réalisateurs sont pressés. Pour assurer la suite de cette saga, il faut en effet trouver une actrice adaptée au rôle de Batwoman dans l’urgence. Il convient d’ailleurs de rappeler que la saison 2 de cette série va être diffusée au début de l’an 2021. De ce fait, il ne reste plus que quelques mois avant la sortie de cette série tant attendue. Le suspense est à son comble.

Partager : Twitter

Facebook