Batwoman : Pas de nouvelle actrice pour remplacer Ruby Rose

La fameuse actrice Ruby Rose a finalement choisi de ne plus enfiler son costume de Batwoman. Elle a décidé de quitter la série après la première saison.

Actuellement, on peut dire que CW commence à battre de l’aile puisque sa très chère actrice Ruby Rose a décidé de ne plus être de la partie. En effet, la jeune femme a choisi de ne plus faire irruption dans la saison 2 de la nouvelle série de la chaîne, Batwoman. Pour CW, le départ de la comédienne est en effet une très mauvaise nouvelle. D’ailleurs, cette décision inattendue l’est également pour les fans qui se sont déjà habitués à voir ce visage, auquel ils se sont attachés.

Pour remplir le vide laissé par le désengagement de la jeune femme de 34 ans, la chaîne aurait d’abord choisi de passer par l’organisation d’un nouveau casting. Cette perspective avait pour but de dénicher la perle rare qui remplacera la Ruby Rose perdue. Il s’agit d’une solution qui pourrait se révéler être un problème, car il ne faut pas oublier que la crédibilité de la série sera en jeu. Malgré tout, la chaîne ne souhaite pas continuer l’aventure sans l’héroïne de l’histoire. Quoi qu’il en soit, ce serait sans doute le défi auquel la série compte se mesurer dans la prochaine saison.

Batwoman sera dirigée autrement

Pour ceux qui n’ont pas encore suivi la série, nous ne nous étalerons pas sur les détails de la première saison. Le programme partira vers une tout autre dimension à cause du développement que connaît Alice, la sœur de l’héroïne. Autrement dit, les téléspectateurs devront s’attendre à ce que Kate soit contrainte de voguer vers les ténèbres pour suivre cette dernière. Cette tournure que pourrait prendre l’histoire mènerait à créer un désordre.

La chaîne souhaite absolument rayer de la carte le personnage de Kate Kane. Autrement dit, il ne faut pas espérer à ce qu’un nouveau casting pour le rôle principal vienne à voir le jour, puisque l’héroïne actuelle de Batwoman va disparaître. D’ailleurs, la presse américaine serait certaine que ça soit le cas en affirmant avoir découvert la fiche de casting disparaître dans la nature. L’objet de la description constatée sur cette fiche serait une certaine « Ryan Wilder ».

Une transition sous la tenue de Batwoman

« Elle est sympathique, désordonnée, un peu maladroite et indomptée. Elle n’a rien à voir avec Kate Kane, la femme qui portait la combinaison avant elle. N’ayant personne dans sa vie pour la garder sur la bonne voie, Ryan a passé des années en tant que toxicomane, en évitant le GCPD (NDLR : La police) et en dissimulant sa douleur par de mauvaises habitudes. Une fille qui volerait du lait pour un chat de ruelle et pourrait également vous tuer à mains nues, Ryan est le type de combattant le plus dangereux : hautement qualifié et follement indiscipliné. Une lesbienne qui s’assume. Sportive brute. Passionnée. Faillible. »

Quoi qu’on puisse tirer de cette description de la fameuse Ryan Wilder, on peut toujours croire que l’histoire de Batwoman prendra certainement une tout autre fin. Ce qui titille à présent toutes les personnes qui suivent de près cette histoire, c’est la tournure que prendra la série. En tout cas, les téléspectateurs ont sûrement hâte de découvrir comment elle va se présenter. Beaucoup souhaiteront également scruter les conséquences de cette transition sur l’aspect du récit tel qu’il est en ce moment même. Pour info, Ryan Wilder n’a aucunement été relaté dans la fiction du super héros Batman. Elle n’a également aucun lien familial avec Alice. Ce qui reste à voir sera forcément une grande surprise pour tous. À suivre.