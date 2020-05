BATTLESTAR GALACTICA Reboot Lands Showrunner

Crédit: NBC-Universal



Le service de streaming Peacock de NBC a trouvé un showrunner pour son prochain redémarrage de Battlestar Galactica (via Date limite).

Assassin’s Creed le scénariste Michael Leslie a signé pour diriger l’émission, qui redémarrera la continuité de la vénérable franchise, marquant sa troisième itération distincte à la télévision après la série originale des années 1970 et la série SyFy du début des années 2000.

«Je suis plus que ravi de participer à ce spectacle emblématique et inspirant. En tant que passionné à vie, je sais que les possibilités de Battlestar Galacticale monde est infini et que chaque itération a élevé la barre pour la narration de science-fiction épique et intelligente « , a déclaré Leslie. » Les équipes d’Esmail Corp, UCP et Peacock sont incomparables, et je sais déjà que nous allons honorer Glen A Larson et la série historique de Ronald D Moore et briser de nouvelles frontières avec notre propre vision. C’est un rêve devenu réalité – un rêve que j’ai hâte de partager avec les fans, nouveaux et anciens. Alors disons-nous tous. »

Aucune date de première pour le redémarrage n’a été annoncée.