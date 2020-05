Battlestar Galactica Michael Lesslie pour créer et écrire le redémarrage de Peacock

Huit mois après avoir annoncé que Sam Esmail (M. Robot, Retrouvailles) offrirait une nouvelle vision du Battlestar Galactica franchise, NBCUniversal a exploité Michael Lesslie (La petite fille du batteur) pour créer, écrire et produire le projet de redémarrage pour Peacock. Esmail et Chad Hamilton (Briarpatch, Mr. Robot) produira en collaboration avec Productions de contenu universel (UCP) servant de studio. Esmail est un énorme Battlestar Galactica fan et a fait savoir que l’offre de sa vision de la franchise figurait en haut de sa liste créative « To Do », alors l’accord global de quatre ans avec UCP a fait de ce souhait une réalité. Esmail a été en contact avec Battlestar Galactica remanier (2004-2009) le cerveau Ronald D. Moore, qui a été impressionné par l’enthousiasme d’Esmail pour donner au projet sa bénédiction.

« Je suis plus qu’excité à l’idée de participer à ce spectacle emblématique et inspirant. En tant que passionné de longue date, je sais que les possibilités du monde de Battlestar Galactica sont infinies et que chaque itération a élevé la barre pour la narration de science-fiction épique et intelligente. Les équipes chez Esmail Corp, UCP et Peacock sont incomparables, et je sais déjà que nous allons honorer la série historique de Glen A Larson et Ronald D. Moore et briser de nouvelles frontières avec notre propre vision. C’est un rêve devenu réalité – je ne peux que le réaliser n’attends pas pour partager avec les fans, nouveaux et anciens. Alors disons-nous tous. « – Michael Lesslie

NBCU’s Universal a produit l’original Glen A. Larson série pour ABC, qui a duré une saison (1978-1979) et a joué Richard Hatch, Dirk Benedict, et Lorne Greene – finalement spin-off une série suite en 1980 qui dure 10 épisodes. Similaire à l’original Star Trek, la franchise gagnerait un statut culte au fil des ans – et ferait aussi bien dans le département de marchandisage. La mini-série 2003 de la chaîne Sci-Fi de Moore a été produite par Universal TV et jouait Edward James Olmos, Mary McConnell, Katee Sackoff, et Grace Park. La mini-série engendrerait la série acclamée par la critique qui a duré quatre saisons et se poursuit à travers une série dérivée préquelle Caprica et plusieurs téléfilms.

