Battery Steele’s Inbye est une bière belge pâle, en passant par le Maine – betanewsfr

Il y a environ un mois, j’ai passé en revue une bière appelée Flume de Battery Steele Brewing de Portland, dans le Maine, et, si vous vous souvenez bien, je prétendais que c’était «l’un des meilleurs exemples du double style IPA de la Nouvelle-Angleterre. »

Eh bien, aujourd’hui, j’ai le privilège de boire un exemple d’un style de bière inhabituel également brassé par Battery Steele. Il s’agit d’Inbye, une «grisette», qui est essentiellement une bière blonde à faible teneur en alcool d’origine belge.

La grisette est un style curieux, à l’origine brassée comme une version plus «sessionable» d’une bière de saison traditionnelle, faite pour étancher la soif des travailleurs sur le terrain et d’autres travailleurs manuels. Il est rafraîchissant, moyennement corsé et généralement brassé avec plusieurs types de grains, y compris le blé, le seigle et parfois même l’épeautre ou d’autres grains inhabituels, par opposition à l’accent mis sur l’orge que de nombreuses saisons et d’autres styles de bière ont.

Quoi qu’il en soit, cette bière verse une couleur paille dorée très claire avec une tête épaisse de tête effervescente légèrement pétillante qui laisse derrière elle un minimum de dentelle alors qu’elle s’estompe jusqu’à environ un quart de doigt de bulles dans mon verre. Le corps de la bière est principalement clair, ce qui permet à la belle carbonatation de briller. Cela a l’air très actif dans mon verre, presque comme du champagne, dans un sens!

Le parfum est initialement un peu pâteux et rustique, avec un peu de «funk», commun au style et à d’autres bières de type saisons / fermier. Un peu d’épices poivrées, de malt terreux ressemblant à du seigle, de zeste de citron et d’autres esters fruités apparaissent très puissamment lors de la première inspection. A presque une touche d’aigreur, mais plus comme du pain au levain que toute sorte d’acidité de type fruit.

Corps très rafraîchissant avec une composition presque sodée. Léger et moelleux, avec un gros coup de carbonatation qui s’estompe rapidement. Sorte de froment doux d’avance avec un peu d’épices, des saveurs terreuses, un peu d’herbe et de poivre blanc, et une note finale qui semble évoquer une sorte d’écorce d’agrumes.

Les Grisettes – et les saisons, en général – peuvent être un peu difficiles à articuler en termes de profil de saveur car elles ne sont pas traditionnellement des bières « houblonnées », et elles n’ont pas grand-chose pour elles en ce qui concerne les ingrédients complexes. Ce sont plutôt des styles dans lesquels le tout est bien plus que la somme de ses parties, et l’inflexion de la levure belge fait vraiment ressortir une complexité difficile à expliquer sur papier.

Si vous voulez une bière rafraîchissante et estivale qui, malgré tout, défie la catégorisation simpliste, et que cela ne vous dérange pas de tenter votre chance avec un style rarement brassé, Inbye pourrait être votre choix. Essayez-le si vous le voyez autour de vous!

Au revoir

Style: GrisetteABV: 4,6%

NOTATIONS

Aspect: 3,75 / 5Scent: 3,75 / 5 Goût: 4/5 Sensation en bouche: 4,25 / 5 Global: 4/5