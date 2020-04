Découvrez un aperçu du 28 avril Batman: Gotham Night # 2.

Batman: Gotham Nights # 2

«Bad Actors» de Michael Gray, Ryan Benjamin, Richard Friend, Alex Sinclair et Troy Peteri

C’est une course folle alors que Batman se précipite pour arrêter un plan meurtrier, mais lorsque le méchant se révèle être à deux endroits à la fois et que la victime se révèle pas si innocente, Batman doit faire le choix ultime dans un combat contre Clayface.