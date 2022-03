Batman v Superman : l’aube de la justice : le bon, la brute et le truand ce soir sur TF1

Batman v Superman : l’aube de la Justice est diffusé ce soir sur TF1. C’est l’occasion de voir les héros préférés des fans de DC ensemble à l’écran. Mais, faut-il vraiment regarder Batman v Superman ?

Internet n’a pas été tendre avec ce film. Les opinions sont polarisées. Il suffit de regarder la note IMDB (6,5) et la note Rotten Tomatoes (29%). Le film mérite-t-il le genre de réactions qu’il a reçues ? À bien des égards, oui. D’autres fois, pas vraiment. Passons aux choses sérieuses et parlons-en.

Le bon

Batman/Bruce Wayne : Ben Affleck incarne à merveille le Chevalier Noir. Cette incarnation du justicier masqué est à moitié fou, sans pitié, et n’a pas vraiment de boussole morale. C’est celui que les fans attendaient, et Affleck est à la hauteur. En tant que Batman, il est terrifiant et brutal. En tant que Bruce Wayne, il est tout à fait le playboy intelligent et flamboyant qu’il est dans les bandes dessinées. BvS montre enfin Batman comme le détective qu’il est vraiment. Ses motivations sont très claires, ce qui donne lieu à un excellent drame. Il fait preuve d’une certaine maturité, mais aussi d’une certaine paranoïa à l’égard de Superman. Il est fasciste (tiré directement de The Dark Knight Returns de Frank Miller) et n’a aucun scrupule à tuer. La raison pour laquelle il a dépassé les bornes n’est que légèrement suggérée. (Il aurait fallu consacrer plus de temps à cela, plutôt qu’à son histoire d’origine, que franchement, tout le monde connaît à ce stade). Sa relation avec Alfred (joué brillamment par Jeremy Irons) a mûri au fil des ans et est pleinement réalisée. Je ne parle pas pour tout le monde, mais ce Batman est de loin le meilleur.

Wonder Woman : La grande entrée de la princesse guerrière amazone est phénoménale et constitue le meilleur moment du film. Je parie que les salles de cinéma auraient explosé dans le monde entier pendant cette scène. La construction intelligente de ce moment fonctionne également, avec des plaisanteries vraiment géniales avec Bruce Wayne. Gal Gadot n’a pas beaucoup de répliques, mais ses expressions en disent long.

Des images superbes : Ce film est visuellement très riche et attrayant, avec de superbes séquences d’action ; Zack Snyder a conservé sa touche visuelle, et certaines images rappellent le sous-estimé » Watchmen « . Malheureusement, le » bon » s’arrête là.

La brute et le truand (le mauvais)

Le premier acte du film est habile et intelligent, et il y a un soupçon de grande narration. Mais ensuite, vers le troisième acte, tout explose. Cela vient en partie de la plus grande erreur de casting du film : Jesse Eisenberg.

Un méchant mal choisi : Jesse Eisenberg se démène tout au long du film, éliminant tout le sérieux de Lex Luthor, apportant au rôle une folie semblable à celle du Riddler. Cela ne fonctionne pas, vraiment, et le film est pénible à regarder chaque fois qu’il est à l’écran. Ses motivations ne sont pas claires (dominer le monde ? dresser Batman contre Superman ? décidez-vous !) Je comprends qu’il y ait eu une tendance à adapter Lex Luthor pour qu’il corresponde mieux aux sensibilités modernes (un jeune milliardaire intello), mais il aurait pu être tellement mieux géré. Si les réalisateurs voulaient une représentation plus proche de celle du Joker, ils ont échoué lamentablement. Pourquoi même nommer le personnage Lex Luthor si, au bout du compte, on le calque sur un tout autre personnage ? (Un personnage qui, en fait, fera une apparition dans votre propre film dérivé).

Un montage peu inspirant : Revenons à la narration. Le film essaie de jongler avec tellement de choses qu’on a l’impression d’avoir trois ou quatre films différents, ce que tout le monde craignait depuis le début. Il y a cet énorme bagage de mise en place de la Justice League qui plane sur tout le film, et une grande partie de l’intrigue tourne autour de cela. En soi, ce n’est pas une mauvaise chose. Mettez en place votre univers, par tous les moyens. Mais peut-être pas d’une manière aussi éparpillée. Une partie de l’intrigue aurait pu être laissée en salle de montage, nous aurions quand même compris l’essentiel et le film s’en serait mieux porté.

Superman et son scénario désordonné : Mais la plus grande faiblesse du film est peut-être son traitement de Superman. En essayant de mettre Batman au premier plan, il oublie ce qui fait de Superman le héros qu’il est. Le plan de Lex Luthor est de monter les deux héros l’un contre l’autre, et il y parvient de la manière la plus alambiquée qui soit : L’enlèvement de Martha Kent. Bien que cela donne un moment assez intense vers la fin du combat, l’impact émotionnel n’est pas au rendez-vous. La métaphore néofasciste qui traverse le film réduit Superman à un outsider insensible, une caricature, mis au ban de la société. Henry Cavill fait de son mieux ; son désespoir et son impuissance sont palpables, mais l’impact n’est pas là, à cause d’une écriture désordonnée. Superman n’est pas Batman – Il est grand temps que les gens (mieux encore, les producteurs) se rendent compte que le mesurer sur la même échelle que son homologue plus sombre et sombre ne lui apportera rien de bon.

Bien sûr, regardez le film. Il a ses moments, et est parfois très divertissant. (Voir la partie « Bon » ci-dessus.) Malheureusement, il ressemble aussi à une extension de sa deuxième bande-annonce.

L’histoire sera peut-être clémente avec ce film. Dans quelques années, il sera peut-être considéré comme un classique. Mais pas encore en tout cas.

Tout le monde ne peut pas être Christopher Nolan, et tout le monde ne devrait même pas essayer de l’être.