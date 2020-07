Batman The Dark Knight Rises : une référence à Helena Wayne dans le film

Le film de Christopher Nolan va atteindre son troisième volet lors de la prochaine saison de The Dark Knight Rises. Les fans remettent en cause les références aux bandes dessinées Batman dans The Dark Knight Rises. Dès lors, on s’interroge si des références secrètes sont cachées notamment sur la fille de Bruce Wayne (Batman) et de Selina Kyle (Catwoman) par le célèbre réalisateur Christopher Nolan.

The Dark Knight Rises, au cœur des attentions en ce moment

Suite aux règles et interdictions faites par Christopher Nolan sur les tournages qui ont créé la polémique, le film The Dark Knight Rises se fait parler de lui en ce moment. En fait, Anne Hathaway, le personnage qui incarne Catwoman, a déclaré que « Chris n’autorise pas non plus les chaises [en parlant d’abord des smartphones]… J’ai travaillé avec lui deux fois. Il n’autorise pas les chaises, et son raisonnement est le suivant : si vous avez des chaises, les gens s’assoient et s’ils sont assis, ils ne travaillent pas ». Elle a poursuivi : »Je veux dire, il a fait ces films incroyables en termes de portée et d’ambition et de prouesse technique et d’émotion. Cela arrive toujours à la fin à cause des délais et du budget ». Cela a fait réagir la toile et de nombreuses personnes pensent que ces propos sont trop sévères.

