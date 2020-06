BATMAN : Roi Robin, son pire cauchemar est arrivé

Le cauchemar le plus sombre de Batman débarque : Le Death Metal du Roi Robin va faire sa première apparition horrifiante.

DC Comics a fait venir un nouveau méchant terrifiant, et son nom est le Roi Robin. Dans les pages de Dark Nights : Death Metal, le Batman Who Laughs a apparemment été vaincu, ouvrant la voie à une toute nouvelle version maléfique d’un membre de la Bat-Family. Si vous pensiez que le Batman Who Laughs était maléfique, le Roi Robin vient chercher sa couronne.

La suite de l’aventure de Batman sera encore plus excitante

Dans les nuits sombres : Le Death Metal #1 de Scott Snyder, Greg Capullo, Jonathan Glapion et FCO Plascencia, le Batman Who Laughs et Perpetua ont pris possession de la terre et l’ont enveloppé de noirceur. Le maléfique Batman a le contrôle total des héros et des méchants avec sa propre armée de Batmen tout en restant membre de la Justice League dispersée dans l’univers. Cependant, dans un revirement choquant, le Batman qui rit a été tué par Wonder Woman en enfer avec la tronçonneuse de la vérité. Alors que les lecteurs se sont moqués du « dernier Bruce Wayne », un autre méchant va sortir de l’ombre et il est encore plus effrayant que son prédécesseur rieur.

Le méchant sera encore plus effrayant cette fois-ci

Dans CBR.com, Snyder a parlé à propos du Roi Robin et a dit qu’il est encore plus effrayant que le Batman Who Laughs pour lui car contrairement à BWL, il a toujours été mauvais.