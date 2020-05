Batman obtient une nouvelle statue de format premium avec des objets de collection Sideshow

Batman est l’un de ces personnages si populaire qu’il aura constamment de nouveaux objets de collection. Avec des bandes dessinées et des films qui sortent toujours, il y a toujours de nouvelles interprétations de Batman à capturer. Il semble que Sideshow Collectibles soit de retour avec une nouvelle statue représentant à nouveau le croisé capé. Cette fois, il est perché au sommet d’une gargouille surplombant Gotham. La statue mesure 22 pouces de haut tandis que Batman est représenté est son costume bleu et gris classique. La statue est très détaillée et bien sculptée sans éléments de tissu incorporés. Il y a quelques pièces interchangeables incluses pour la main gauche, l’une étant le poing fermé et l’autre tenant un grappin. Avec Sideshow Collectibles, ils proposent une édition pour collectionneurs qui comprendra une sculpture de tête secondaire avec une expression de colère.

La statue est joliment conçue et a une pose plus unique. L’ombre sur cette pièce est remplie d’ombres avec les textures sombres ajoutées sur la poitrine et la cape. Batman avec sa ceinture jaune et son logo sur la poitrine se démarque vraiment ici, ce qui est un joli look. Sideshow Collectibles a mis beaucoup d’efforts dans cette statue et aurait l’air parfait dans n’importe quelle batcave de collectionneurs. La statue Batman de DC Comics Premium Format devrait sortir entre janvier et mars 2021. L’édition standard est au prix de 600 $ tandis que le Sideshow Exclusive est au prix de 620 $. Les précommandes sont déjà en ligne et vous pouvez les trouver ici.

« J’ai fait la promesse sur la tombe de mes parents que je débarrasserais cette ville du mal qui leur a coûté la vie. » « Sideshow présente la figurine Batman Premium Format ™, attendant dans l’ombre de rejoindre vos objets de collection DC Comics. La figurine Batman Premium Format ™ mesure 22,5 » de hauteur, dissimulée dans le ciel sombre de Gotham City alors qu’il rejoint les gargouilles qui guettent les rues au dessous de. Accroupi dans l’attente, Batman observe depuis le point de vue parfait pour obtenir la goutte sur ses ennemis et déployer sa marque de justice de signature. «

« La figurine Batman Premium Format ™ présente un costume bleu et gris entièrement sculpté, du haut de son portrait stoïque à capuche au bas de sa cape dramatique et plongeante. Immensément détaillée en bleu foncé et noir, la cape de Batman prend une vie de son propre car il fusionne Bruce Wayne avec l’architecture gothique de sa ville en proie au crime. Son costume comporte des accents jaunes sur la ceinture utilitaire et son emblématique symbole de chauve-souris complétant l’apparence sombre du légendaire Croisé Caped. La figurine Batman Premium Format ™ vient également avec une main gauche remplaçable, vous donnant le choix de l’afficher les poings fermés ou de saisir une corde. L’édition exclusive de la figurine Batman Premium Format ™ comprend un portrait grimaçant supplémentaire qui présente des oreilles plus courtes sur le capot. effrayé avec cette option d’affichage échangeable exclusive pour le chevalier noir. «

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!