Batman: la série animée de DC Comics Zoom Backgrounds

Beaucoup de gens ne peuvent pas obtenir assez des arrière-plans de zoom originaux pour les vidéoconférences qui ont apparemment été publiées pour chaque propriété geek existante. Et bon, nous ne jugeons pas. Tu dois prendre plaisir à ce que tu peux de nos jours. Dans tous les cas, l’une des plus grandes sources d’arrière-plans virtuels est DC Comics, qui publie au moins un nouvel ensemble par semaine. La dernière série d’arrière-plans zoom est axée sur le classique bien-aimé, Batman: The Animated Series. Un communiqué de presse explique:

Si vous avez frappé Batman: The Animated Series tout en restant à la maison, vous vous êtes peut-être demandé à quoi cela ressemblerait d’entrer dans l’écran et de visiter la Batcave, de passer par Arkham Asylum ou de parcourir ces rues emblématiques de Gotham City. Eh bien, maintenant vous pouvez… d’une manière de parler. Notre dernier lot d’arrière-plans virtuels est tous sur le thème B: TAS, vous permettant de prendre des appels vidéo et de tenir vos lieux de rencontre en ligne dans le monde de la série emblématique. Que vous préfériez être flanqué du Batcomputer, des portes d’Arkham menaçantes ou du Dynamic Duo, le monde animé de Batman peut être virtuellement le vôtre. Vous pouvez porter un capot tout en utilisant les arrière-plans ou non, mais rappelez-vous, si vous voyez le Joker, la distanciation sociale est FORTEMENT recommandée.

Bien sûr, il y a aussi la bande dessinée numérique Batman: les aventures continuent, suivi du spectacle classique avec de nouvelles histoires. Pour utiliser ces arrière-plans virtuels, cliquez avec le bouton droit sur l’une des images et enregistrez-la sur votre ordinateur. Suivez ensuite les instructions de l’application de conférence de votre choix. Les instructions pour utiliser les arrière-plans virtuels avec Zoom, probablement le choix le plus populaire, peuvent être trouvées ici.

















