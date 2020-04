Batman Damned Statues refait surface avec des objets de collection Sideshow

Batman est de retour et cette fois, les choses deviennent un peu surnaturelles avec Prime 1 Studio. La statue de Batman Damned a été annoncée en 2019, mais il semble qu’il revienne encore une fois. De nouvelles précommandes sont apparues sur Sideshow Collectibles pour les statues standard et de luxe. La statue est basée sur la mini-série à trois numéros de DC Comics Black Label de Brian Azzarello et Lee Bermejo. L’histoire suit une histoire surnaturelle plus sombre de Batman après la mort du Joker. Prime 1 Studio donne vie à ce chevalier noir granuleux avec cette statue. La statue a été vendue dans les magasins de leur propre entreprise depuis un certain temps, c’est donc une agréable surprise de voir cette statue revenir. Les deux statues sont assez grandes car elles mesurent 30 pouces de hauteur et comporteront une cape en tissu mobile. La norme comprendra le costume Batman Damned, deux sculptures de tête (normales et endommagées) et deux mains interchangeables (batarang et pistolet à grappin). Quant à la version duc, il y aura 2 têtes interchangeables supplémentaires (horreur et sourire) et une main supplémentaire avec Batman tenant 2 batarangs. Le luxe sera également livré avec un présentoir pour les autres mains que le collectionneur n’utilise pas pour la statue.

Les détails de cette pièce sont joliment réalisés et très granuleux. Les différentes têtes peuvent vraiment changer toute l’expérience de la statue. L’élément surnaturel est très présent à l’intérieur de cette statue depuis l’aspect et la peinture jusqu’aux éléments gothiques de la base. C’est une statue que si vous l’avez manquée avant, vous ne voudrez pas qu’elle la manque cette fois. Les statues de Batman Damned sont prévues entre avril 2020 et avril 2021. La version standard est en stock bas, au prix de 1049 $ et vous pouvez le trouver ici. La version de luxe qui a 4 sculptures de tête et 3 têtes échangeables est au prix de 1199 $, limitée à seulement 750 pièces, et vous pouvez le trouver situé ici. Ce sera une grande pièce pour tout fan de Batman dédié qui améliorera vraiment n’importe quelle batcave.

« Sideshow et Prime 1 Studio sont ravis de présenter la statue de Batman Damned conçue par personne d’autre, mais l’incroyable talent Lee Bermejo, un artiste de bande dessinée américain surtout connu pour ses collaborations avec l’écrivain Brian Azzarello, y compris le roman graphique. Conception Batman Damned de Lee Bermejo est très sombre avec des caractéristiques incroyablement réalistes. Même la base est spécialement conçue par M. Bermejo avec Joker tenant une arme à feu. La version Deluxe de Batman Damned Statue comprend quatre portraits et un support de tête. La statue de Batman Damned mesure environ 30 pouces de hauteur et il est un incontournable pour tous les fans de Batman. «