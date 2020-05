Batman combat #MeToo dans Gotham Knights # 2

Le mouvement de hashtag #MeToo commencé il y a quinze ans visait à savoir combien de femmes ont survécu à une agression sexuelle et au harcèlement, en particulier sur le lieu de travail. Comme c’est la nature de la célébrité, elle a gagné une visibilité nationale lorsqu’elle a été utilisée par des acteurs pour parler de leur expérience dans l’industrie du cinéma à la lumière des allégations de harcèlement sexuel, d’agression et de viol contre le producteur de film désormais condamné. Harvey Weinstein. L’importance a conduit à un certain nombre de licenciements de haut niveau à Hollywood, ainsi que des critiques et des réactions violentes.

Maintenant, #MeToo semble avoir coulé jusqu’aux bandes dessinées. Batman: Gotham Knights est l’un des nouveaux titres de Digital First de DC qui, d’une manière ou d’une autre, avait déjà été publié dans les bandes dessinées de DC Walmart Giant. Et le dernier numéro voit Batman affronter quelqu’un qui combat ce combat. La bande dessinée de Michael Gray (qui il?) et Ryan Benjamin voit Batman pourchasser un grand acteur coupable de meurtre.

Qui se fait attraper grâce à certaines des meilleures batmanologies. Mais tout n’est peut-être pas ce qu’il apparaît…

… Et Dillon Yates n’est pas un si bon acteur qu’il peut apparaître à deux endroits à la fois.

Il se trouve que tout tourne autour de l’usurpation d’identité et du meilleur sosie de Gotham, le meurtre d’une personne tout en accusant une autre du crime.

Les souvenirs du cinéma au cœur de cette projection du film ‘Metamorphosis’ ne font que le confirmer. C’est Clayface. Meurtrier et encadreur.

L’ancien acteur est devenu membre de la galerie des voyous de Gotham, est devenu membre de Batfamily de Batman – bien que tout cela semble avoir été oublié maintenant. Au lieu de cela, il semble que Clayface poursuive un programme #MeToo, accusant un acteur abusif de meurtre. Bien sûr, nous n’entendons plus parler de la victime, ils ne semblent pas avoir d’agence dans ce domaine, mais Clayface est un chevalier blanc contre le chevalier noir.

Oui, pourquoi Batman a-t-il affaire à Batman et Clayface non? Eh bien, cette bande dessinée ne s’appelle pas Clayface: Gotham Mulch, n’est-ce pas? N’importe qui, tout finit en flammes et le sort de Dillon, désormais vraisemblablement libéré, n’est pas suivi. On dirait qu’il s’en tire à nouveau.

« Chaque méchant est un héros de sa propre histoire » était une citation de Christopher Vogler dans The Writer’s Journey, Batman. Vous pensez peut-être à Tom Hiddleston. Mais dans ce cas, cela ne s’applique-t-il pas autant à Batman qu’à Clayface? Après tout, qui a laissé Dillon s’enfuir pour continuer ses activités liées à #MeToo? Probablement un méchant, Batman, probablement un méchant.

Batman: Gotham Knights # du mystérieux Michael Gray et Ryan Benjamin est disponible numériquement auprès de DC Comics.

