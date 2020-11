Basketball Australia signe la première convention collective WNBL en 41 ans d’histoire

Un jalon majeur dans le sport féminin a été franchi dans la Ligue nationale de basketball féminine aujourd’hui, après que Basketball Australia ait signé sa première convention collective (CBA) en 41 ans d’existence.

Il verra les normes professionnelles des athlètes féminines augmenter dans les soins de santé et dans le salaire minimum standardisé.

La co-capitaine de Canberra Capitals et Opale australienne Kelsey Griffin faisait partie du groupe de discussion et a déclaré que c’était une étape importante pour le football féminin.

« Cela semble fou d’en parler parce que si vous investissez dans vos joueurs, vous voulez bien sûr les garder sur le terrain avec de la physiothérapie, mais ce n’était pas toujours une priorité pour les clubs et je me sens pour les clubs car ils ont un budget pour payer les joueurs », a-t-elle déclaré.

Kelsey Griffin dit que l’ABC est une étape importante pour le football féminin en Australie (Getty)

Le salaire minimum de la WNBL a été augmenté à 13 000 $ l’an dernier, à la suite de négociations entre la ligue et l’association des joueurs.

« Ce n’est pas un salaire décent, vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins ou payer un loyer quand vous regardez ce que c’est, donc je pense que le salaire minimum doit augmenter », a déclaré Griffin.

« Ce sont presque les joueurs les plus vulnérables, c’est pourquoi les athlètes au salaire minimum n’ont probablement pas beaucoup d’influence dans le club et ne peuvent pas se défendre et ont probablement peur de dire des choses ou de s’exprimer s’ils sont pas si bien faire face.

« Je dirais qu’il y a très peu d’athlètes entièrement professionnels qui jouent dans la WNBL et vous pourriez faire valoir que la WNBL est probablement la troisième meilleure ligue du monde, alors quand vous regardez cela, c’est insensé. »

L’ABC est un grand pas en avant pour que les joueurs de la WNBL deviennent des athlètes entièrement professionnels (Getty)

La plupart des athlètes jonglent avec le travail et jouent dans plusieurs ligues tout au long de l’année, juste pour joindre les deux bouts.

« Si vous voulez avoir une ligue qui a les meilleurs talents qui fonctionnent le mieux possible, vous ne pouvez pas travailler 24, 28, 30 ou 40 heures de plus en plus de ce qui est très proche d’un emploi à temps plein lorsque nous sommes en saison », dit-elle.

« Le plus important est que c’est un pas, la bataille n’est pas terminée. »

L’armure de Griffin est allumée et elle dit qu’elle est prête à se battre pour le niveau de professionnalisme que les joueurs méritent.

« Pouvoir réellement jouer une bonne saison de basket-ball et ensuite, pendant la saison morte, obtenir ce développement ou représenter votre pays ou simplement passer du temps loin du sport comme le font la plupart des athlètes masculins, ce serait mon rêve pour la ligue. , » dit-elle.