Base sur laquelle s’appuyer pour Solskjaer et Frank Lampard – Football

Il s’est arrêté et a redémarré, mais ce n’était pas seulement la raison pour laquelle c’était une saison de Premier League pas comme les autres. La pure domination de Liverpool, en passe de remporter son premier titre de champion en trois décennies, avait fait de la course au titre une affaire prévisible à mi-chemin de la campagne. Parfois, c’était comme si l’équipe de Juergen Klopp était trop bonne pour la ligue.

La domination de Liverpool, cependant, a éclipsé la nature hautement compétitive de la ligue, qui s’est terminée dimanche, en dessous des deux premiers qui comprenaient Manchester City, deuxième de Pep Guardiola. Considérez ceci: sur 66 points, Manchester United, troisième, a terminé plus près des places de relégation – un écart de 32 points – que de Liverpool qui en a cumulé 33 de plus. Les écarts étroits entre les équipes classées troisième et moins illustrent à quel point la saison a été serrée. La course pour les places en Ligue des champions s’est terminée par une dernière journée passionnante avec United et Chelsea qui ont décroché les deux places restantes derrière Liverpool et City.

Leicester City de Brendan Rodgers – sous le choc des blessures de joueurs clés tels que James Maddison, Ben Chilwell et Ricardo Pereira ainsi que la suspension de Caglar Soyuncu pour les trois derniers matchs – s’est essoufflé dans le retour à la maison. Ils étaient en première position pour terminer parmi les places de la Ligue des champions – plus tôt cette année, Leicester avait 14 points d’avance sur United avec 13 matchs à jouer – mais ils ont terminé quatre points derrière l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. La capitulation tardive de Leicester a joué son rôle dans la sélection des anciens champions de Chelsea et de United dans la première compétition européenne la saison prochaine.

UNIS RÉSURGENT

La poussée tardive de United, propulsée par un front trois en forme de Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood, la nouvelle recrue Bruno Fernandes et le retour de blessure de Paul Pogba, a dû ravir la hiérarchie d’Old Trafford. Le football de la Ligue des champions signifie une augmentation significative des revenus après une saison en Ligue Europa, la compétition de deuxième rang du continent. Le montant change chaque saison, mais les 32 équipes qui se sont qualifiées pour le tour principal de la Ligue des champions en 2018-19 ont reçu 15,25 millions d’euros chacune; il y a des millions à gagner des revenus de la télévision et des revenus de coefficients qui sont calculés sur les apparitions précédentes en Ligue des champions.

Tout cela signifie plus d’argent disponible pour investir sur le marché des transferts et aussi pour réduire certaines des pertes induites par la pandémie. Solskjaer aura la confiance de ses patrons avant la saison des transferts et recherchera des ajouts clés dans la quête de United pour réduire l’écart avec Liverpool et City.

Mais United fera bien de ne pas se laisser emporter par le plaisir d’obtenir le statut de Ligue des champions. Ils ont terminé avec seulement deux points de plus que leur pire bilan à l’époque de la Premier League: la saison 2013/14 où ils ont terminé avec 64 points sous David Moyes étant leur pire. Une seule fois, une équipe de l’histoire de la Premier League a terminé troisième avec moins de points que les 66 de United cette saison et c’était Liverpool lors de la saison 1997/98 où ils avaient 65 points.

Après avoir expédié huit joueurs, en vente ou en prêt, le manque de profondeur de l’équipe de United a été révélé à quelques reprises cette saison. Solskjaer n’a pas pu se reposer sur certains noms clés tels que Fernandes, Rashford, Martial et Harry Maguire. United devrait aller chercher de grands noms comme Jadon Sancho et Jack Grealish sur le marché des transferts cet été. Ils pourraient également ajouter de la profondeur à l’équipe. Mais avant tout, United cherchera à décrocher le titre de la Ligue Europa le mois prochain.

LES FONDATIONS LAMPARD POSE

Frank Lampard était arrivé à Stamford Bridge à Londres sous l’ombre d’une interdiction de transfert et le club ayant perdu son meilleur joueur de ces dernières années, Eden Hazard, au profit du Real Madrid. Chelsea a donné un aperçu du football accrocheur mais a eu des difficultés défensives tout au long de la campagne.

La mauvaise forme du gardien de but Kepa Arrizabalaga et le manque de noms expérimentés dans la ligne arrière n’ont pas aidé. Le club a concédé 54 buts, le plus grand nombre par équipe dans la moitié supérieure du tableau et le même que Brighton, 15e.

Après avoir soufflé et gonflé à la quatrième place, Lampard sera boosté par l’arrivée de Hakim Ziyech et Timo Werner avant la saison prochaine. Le duo renforcera considérablement l’attaque de Chelsea, mais Lampard cherchera également à ajouter quelques défenseurs supplémentaires pour aider à se rapprocher de Liverpool et de City.

Le club a également une finale de FA Cup à espérer. S’ils le gagnent, Lampard n’aura pas fait pire que ce que Chelsea a réalisé la saison dernière sous Maurizio Sarri – qualification en Ligue des champions et un trophée.

Ce serait une bonne base pour Lampard, 42 ans, sur laquelle s’appuyer. Compte tenu des circonstances du début de saison, Chelsea ne sera pas trop déçu. Pour Solskjaer, 47 ans, et Lampard, ayant terminé leurs premières saisons complètes dans des clubs où ils ont joué avec distinction, le vrai test viendra le trimestre prochain lorsque les attentes seront plus élevées.

