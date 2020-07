Barty, le mieux classé, se retire de l’US Open et évoque des problèmes de voyage – Tennis

Ash Barty, classée n ° 1, s’est retirée de l’US Open parce qu’elle ne veut pas risquer de voyager pendant la pandémie de coronavirus.

L’Australien de 24 ans est le joueur le plus en vue à ce jour à se retirer du 31 août-septembre. 13 Tournoi du Grand Chelem à New York en raison de la crise sanitaire mondiale.

« Mon équipe et moi avons décidé que nous ne nous rendrons pas au … Western & Southern Open et à l’US Open cette année », a déclaré Barty dans un communiqué envoyé à l’Associated Press jeudi. «J’adore les deux événements, donc c’était une décision difficile, mais il y a encore des risques importants impliqués en raison du COVID-19 et je ne me sens pas à l’aise de placer mon équipe et moi dans cette position.

«Je souhaite à l’USTA tout le meilleur pour les tournois et j’ai hâte d’être de retour aux États-Unis l’année prochaine.

Barty n’a pas encore décidé si elle défendra le titre de Roland-Garros qu’elle a remporté l’année dernière pour sa majeure en simple. L’événement du Grand Chelem sur terre battue a été reporté plus tôt dans l’année et reporté au 27 septembre, après l’US Open.

La fermeture des frontières internationales de l’Australie rendrait difficile pour Barty de voyager pendant la pandémie. Techniquement, Barty devrait recevoir la permission du gouvernement pour voyager à l’étranger et les options de vol sont limitées. À leur retour en Australie, les voyageurs doivent obligatoirement passer deux semaines en quarantaine.

D’autres joueurs ont exprimé leur inquiétude à propos de voyager aux États-Unis, où plus de 150 000 personnes sont décédées des suites de Covid-19. Barty a dû prendre sa décision car les inscriptions étaient ouvertes pour l’Open de l’Ouest et du Sud, qui est prévu du 20 au 28 août et a été transférée sur les mêmes courts en dur du Billie Jean King National Tennis Center qui devraient accueillir l’US Open. .

Serena Williams, Coco Gauff, Novak Djokovic et Rafael Nadal figuraient sur les listes initiales de mercredi – mais Barty, la double championne du Grand Chelem Naomi Osaka et la championne de l’US Open 2019 Bianca Andreescu ne l’étaient pas – car le tournoi a été déplacé de Cincinnati à Flushing Meadows.

Être sur les listes de mercredi ne signifie pas nécessairement qu’un joueur participera au tournoi.

Aucun événement de tennis professionnel sanctionné n’a été joué depuis mars à cause du coronavirus. Les tournées féminines et masculines prévoient de revenir en août. La tournée féminine a toujours pour objectif de revenir la semaine prochaine à Palerme, en Italie.

