Bartkowiak : le nouveau film de MMA polonais à découvrir sur Netflix

Vous êtes à la recherche d’un bon film de baston ? Eh bien, vous serez servis si vous êtes en plus fans de MMA puisque ce 28 juillet le tout nouveau film d’action polonais intitulé « Bartkowiak » débarque sur Netflix. Créé et réalisé par Daniel Markowicz, à qui l’on doit déjà des titres comme « La Bataille de Westerplatte » ou encore « Zyvie Bellarus », le long-métrage est un excellent mélange d’action, de drame et de policier. Avec une intrigue centrée sur le monde du MMA, le film promet de faire sensation auprès des fans sachant que le dernier gros blockbuster du genre « Undisputed 5 » est sorti il y a déjà deux ans. Mais que nous réserve alors le géant américain du streaming dans cette nouvelle production polonaise ? C’est justement ce que nous avons prévu de vous faire découvrir dans cet article.

« Bartkowiak », c’est quoi l’histoire ?

Si vous vous attendez à un film d’action à la John Wick polonais, vous serez déçu puisque le film parle de MMA (Mixed Martial Arts), semblable à la série de films « Undisputed » avec Scott Adkins. Un sport de combat très technique et devenu très célèbre avec le succès de ses combattants comme Conor McGregor. Mélangeant les différents styles très connus comme taekwondo, le kickboxing ou encore le muai thaï, mais également les moins connus comme le Wing Chun, ce sport a commencé à inspirer également le monde du cinéma avec des titres tels que « Never Back Down », « Cagefighter » ou encore le célèbre « Warrior ».

À la place des armes à feu, on aura donc droit à beaucoup de scènes de baston à main nue que ce soit sur le ring ou dans les rues. Sinon pour en revenir à notre nouveauté Netflix, « Bartkowiak » nous emmènera ainsi suivre l’histoire de Tomek Bartkowiak, une jeune combattant de MMA. Ayant appris le décès de son frère, il décide de mettre de côté pour un moment sa carrière pour reprendre la gestion de la boite de nuit familiale. Cependant, sa petite pause va vite prendre une tout autre tournure lorsqu’il apprend finalement que la mort tragique de son frère n’était pas un accident, mais un meurtre. Déterminé à retrouver et à faire tomber l’assassin, il décide alors d’utiliser les techniques de combat qu’il a acquis dans le MMA afin d’assouvir sa soif de vengeance. Attendez-vous donc à voir d’incroyables scènes de combat très intense.

Le casting du film

Pour son film, le cinéaste Daniel Markowicz a décidé de faire appel aux talents des meilleurs acteurs et actrices de son pays afin de donner vie à ses personnages. « Bartkowiak » sera ainsi porté par le jeune acteur Józef Pawłowski (Piłsudski, The Teach saison 1 et 2) qui incarnera le rôle principal, celui de Tomek Bartkowiak. Avec lui, nous verrons également Zofia Domalik, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Janusz Chabior, Rafał Zawierucha, Antoni Pawlicki, Cezary Łukaszewicz, Danuta Stenka, Jan Frycz et Damian Majewski.

Bartkowiak - Trailer (Official) | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, si vous êtes fans de film de baston ou de MMA, rendez-vous ce 28 juillet sur Netflix pour découvrir « Bartkowiak ».