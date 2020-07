Barry Fry dénonce la candidature du Celtic pour Ivan Toney – .

Le directeur du football de Peterborough United, Barry Fry, a déclaré au Scottish Sun qu’il pensait qu’Ivan Toney pourrait valoir entre 40 et 50 millions de livres sterling si le Celtic le signait.

Le Celtic est à la recherche d’un nouvel attaquant cet été, et il semble que Toney soit l’une de leurs principales cibles.

Le Glasgow Evening Times a rapporté plus tôt cette semaine que le Celtic avait offert 4 millions de livres sterling passant à 6 millions de livres sterling pour Toney.

Brentford a offert 6 millions de livres sterling à l’attaquant, mais Toney préférerait un déménagement à Parkhead étant donné qu’il peut retrouver son ancien entraîneur Posh Gavin Strachan.

Strachan a récemment rejoint le personnel de Neil Lennon en tant qu’entraîneur de la première équipe, et il pourrait être essentiel pour amener Toney à Glasgow.

L’attaquant de 24 ans a fracassé 26 buts la saison dernière et compte maintenant 49 buts en 94 matchs pour Peterborough après avoir dominé la Ligue 1.

Maintenant, Fry a suggéré que Strachan avait en effet dit au Celtic d’aller chercher Toney, mais les Bhoys sont loin de le signer car ils ont besoin de plus d’argent.

Fry a ajouté que Toney serait une « révélation » au Celtic, le soutenant pour 30 à 40 buts s’il les rejoignait avant de partir pour jusqu’à 50 millions de livres sterling – bien qu’il ait peut-être ajouté quelques centimètres à la taille de Toney juste pour le faire grandir même. plus.

«Ils ont mentionné qu’ils en vendaient peut-être un ou deux. Je pense qu’ils essaient pour essayer d’obtenir Toney bon marché », a déclaré Fry. «J’ai eu de l’expérience avec le Celtic, donc je connais le score. Je sais que le manager veut un dixième titre et il a identifié notre type comme le meilleur. Gavin Strachan est allé là-bas et il a soutenu l’opinion de Toney. Ils ont dit à Peter Lawwell et Nicky Hammond d’aller le chercher, mais ils n’obtiendront pas Toney avec ce qu’ils tripotent, c’est sûr.

«Toney serait une révélation pour le Celtic, il serait une star, définitivement. Il marquait 30 à 40 buts là-haut, il le ferait vraiment. Non seulement il est brillant dans la surface, marquant et créant avec son pied droit, son pied gauche et sa tête, à six pieds quatre pouces, il est aussi notre meilleur défenseur. Le Celtic recevra 40 à 50 millions de livres sterling pour lui », a-t-il ajouté.

