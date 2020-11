Barcelone veut que Neymar rembourse près de 12 millions de dollars – Football

in

Barcelone poursuit Neymar pour près de 12 millions de dollars, le montant que le club estime avoir surpayé le Brésilien pendant la période où il a joué en Espagne, a déclaré mercredi une personne au courant de l’affaire.

Il a déclaré que Barcelone avait surpayé Neymar pour éviter d’éventuelles irrégularités fiscales tandis que les autorités enquêtaient sur son transfert du club brésilien Santos en 2013. Les calculs récemment conclus par les autorités fiscales ont montré que le club n’avait pas à payer les 10 millions d’euros (11,8 millions de dollars), donc c’est demandant que le joueur retourne ce montant.

La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car elle n’était pas autorisée à faire des commentaires publics sur la question.

Les représentants de Neymar ont déclaré à l’AP qu’ils ne feraient aucun commentaire sur l’affaire.

Neymar a joué pour Barcelone de 2013 à 2017 avant de rejoindre le club français du Paris Saint-Germain avec des frais de transfert record de 222 millions d’euros (262 millions de dollars).

Neymar et Barcelone ont été accusés par les autorités espagnoles d’irrégularités lors du transfert du Brésilien au club catalan, notamment en essayant de cacher le montant réel qui avait été payé à Santos à l’époque.

Ils ont tous nié les actes répréhensibles.

Les autorités fiscales espagnoles ont déclaré en septembre que Neymar devait 34,6 millions d’euros (40,8 millions de dollars) d’impôts de son séjour en Espagne, la dette personnelle la plus élevée du pays l’année dernière.

Barcelone a connu des difficultés financières cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Il a abaissé les salaires des joueurs plus tôt dans l’année et a continué à négocier des ajustements salariaux pour tenter de réduire les coûts.

Le club catalan traverse également une crise interne depuis une défaite embarrassante 8-2 contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi ayant finalement demandé à quitter le club et le président Josep Bartomeu et son conseil d’administration démissionnant.

Messi est resté, mais Bartomeu est parti.

Partager : Tweet