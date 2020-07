Barcelone contre Naples en danger en raison de l’augmentation des cas de Corona

Affaire Coron au Real Madrid et au Sevilla FC, nombre croissant en Catalogne. Les nouvelles d’Espagne mettent en péril les projets de poursuite de la Coupe d’Europe. Le patron de Naples, Aurelio de Laurentiis, est contrarié par l’UEFA.

L’Espagne est inquiète: les plans sophistiqués de l’UEFA visant à poursuivre les compétitions de Coupe d’Europe pourraient être annulés peu de temps avant la reprise de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Dans tous les cas, les Corona News de la péninsule ibérique ne sont pas de bon augure.

L’hôte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le SSC Napoli est en danger en raison du nombre croissant de cas Corona en Catalogne. Selon la radio RAC 1, la réunion prévue pour le 8 août sera déplacée vers un autre lieu. Selon le radiodiffuseur de service public, l’UEFA est déjà en contact avec les autorités régionales de la santé et examine des sites alternatifs.

Cependant, l’UEFA ne l’a que partiellement confirmé. « Nous suivons la situation et sommes en contact avec les autorités locales compétentes », a déclaré l’association au SID: « Le match est prévu et devrait avoir lieu à Barcelone comme prévu ».

Patron de Naples: « informations inquiétantes d’Espagne »

Le patron du club de Naples, Aurelio de Laurentiis, ne comprend pas cela: « Je ne comprends pas pourquoi nous devons jouer dans une ville où la situation est critique en raison de la pandémie de Corona. De l’Espagne, nous recevons des informations inquiétantes sur la situation épidémiologique que l’UEFA semble être. mais pour les ignorer », a déclaré le joueur de 71 ans aux médias italiens.

Lors du match aller organisé fin février, le Barça n’avait pas réussi un match nul 1-1 à Naples. Après que la situation dans la zone de crise Corona initiale de la Catalogne se soit quelque peu calmée entre-temps, le nombre de cas a à nouveau augmenté rapidement récemment. Le ministère allemand des Affaires étrangères a à nouveau déconseillé les «voyages touristiques inutiles» en Catalogne en raison des «taux d’infection élevés et des barrières locales».

Cas de COVID-19 au Real Madrid et à Séville

Dans le championnat espagnol du Real Madrid, l’attaquant Mariano est tombé malade du COVID-19. Séville est le milieu de terrain Nemanja Gudelj. Madrid devra affronter les anciens champions de Manchester City (match aller 1: 2) en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions le 7 août. Séville a rencontré l’AS Roma la veille en Ligue Europa à Duisburg. Le premier tour à élimination directe a été annulé en raison de la pandémie corona et ne sera pas compensé.

L’UEFA est toujours optimiste quant aux cas de Madrid et de Séville. « Nous sommes convaincus que ces cas n’auront aucun impact sur les matches en question », a déclaré un porte-parole de l’UEFA de l’AFP. « L’UEFA est en contact avec les deux clubs et surveille les situations et les décisions prises par les autorités espagnoles compétentes. » L’UEFA devrait également suivre les développements liés à la phase finale de la Ligue des champions féminine, qui se déroule à Bilbao et à Saint-Sébastien.

À la mi-juin, l’UEFA a décidé que les compétitions de la Coupe d’Europe devaient se dérouler sous la forme de tournois finaux dans un système à élimination directe (sans match retour). En Ligue des champions, les matchs se dérouleront à partir des quarts de finale à Lisbonne. En Ligue Europa, la Rhénanie du Nord-Westphalie a remporté le contrat pour jouer à Cologne, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Duisburg.

Du point de vue allemand, les champions du Bayern Munich et du RB Leipzig (tous deux en Ligue des champions) ainsi que le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort et le VfL Wolfsburg (tous en Ligue Europa) sont toujours représentés en Coupe d’Europe. Les finales de la catégorie reine devraient monter le 23 août, les finales de la Ligue Europa à Cologne deux jours auparavant.